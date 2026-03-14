Северна Корея изстреля около 10 балистични ракети към Японско море

С еверна Корея изстреля около 10 балистични ракети към Японско море, съобщи Обединеният комитет на началник-щабовете на Южна Корея (JCS), която в понеделник започна годишните си военни учения със САЩ, предаде Франс прес.

Въоръжените сили на Сеул засякоха "около десет неидентифицирани балистични ракети, изстреляни от района Сунан в Северна Корея в посока на Източно море (както Южна Корея нарича Японско море) около 13:20 ч." (04:20 ч. по Гринуич), съобщиха в изявление военните.

Пхенян многократно е осъждал съвместните учения на САЩ и Южна Корея, наречени "Щит на свободата" (Freedom Shield), като "репетиция за инвазия", отбелязва ДПА.

Предишният път, когато Северна Корея изстреля балистични ракети с малък обсег към Японско море, бе на 27 януари.

Севернокорейското ръководство тогава заяви, че изпитва "система за многоцелеви ракетни установки с голям калибър, модернизирана с нова технология".

Резолюциите на ООН забраняват на Северна Корея да изстрелва или дори да извършва изпитания на балистични ракети с какъвто и да е обсег. Обикновено това са ракети земя-земя, които могат да бъдат оборудвани с ядрена бойна глава.