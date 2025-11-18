Свят

Северна Корея осъди споразумението между Сеул и Вашингтон за ядрени подводници

Програмата е „опасен опит за конфронтация, предприет от САЩ“, написаха севернокорейските държавни медии

18 ноември 2025, 09:53
Северна Корея осъди споразумението между Сеул и Вашингтон за ядрени подводници
Източник: БТА

С еверна Корея днес осъди споразумението между Южна Корея и САЩ за производството на ядрени щурмови подводници, наричайки го решение, което може да предизвика „ефект на ядреното домино“, предаде Франс прес.

Програмата е „опасен опит за конфронтация, предприет от САЩ“, написаха севернокорейските държавни медии в първия си коментар, след като Сеул и Вашингтон публикуваха изявление с подробности за сключеното в петък споразумение.

Производството на такива подводници ще представлява значителен напредък в корабостроителната и отбранителната индустрия на Сеул, отбелязва АФП.

Партньорството между Южна Корея и САЩ е „сериозно развитие, което дестабилизира военната сигурност в Азиатско-тихоокеанския регион, отвъд Корейския полуостров“ и прави „глобалния ядрен контрол“ невъзможен, добави севернокорейската новинарска агенция КЦТА.

Държавните медии на Северна Корея отбелязаха, че притежанието от Сеул на такива подводници е „вероятна причина за ефект на ядреното домино в региона и то може да отключи неконтролируема надпревара във въоръжаването“.

Ден по-рано Сеул предложи преговори на Пхенян за установяване на ясна военна демаркационна линия между двете страни – първа от седем години насам, след последните прониквания на севернокорейски войници.

Президентът на Южна Корея И Дже-мьон предложи след идването си на власт да проведе по-широки дискусии с Пхенян без предварителни условия – радикална промяна спрямо твърдата линия на консервативния му предшественик Юн Сук-йол. Но Северна Корея не се отзова на предложението, отбелязва АФП.

Междувременно Китай в четвъртък също изрази опасения относно споразумението, заявявайки, че партньорството „надхвърля търговското сътрудничество и засяга пряко световната политика за недопускане на разпространението на ядрено оръжие, както и стабилността на Корейския полуостров и региона като цяло“.

Източник: БТА/Валерия Динкова    
