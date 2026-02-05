България

"Трябва да преживеем всичко отначало": Делото за двойното убийство в село Лозен се връща в изходна позиция

Съдът отмени доживотната присъда на Чавдар Бояджиев

5 февруари 2026, 09:29
С лед като получи доживотен затвор без право на замяна, присъдата на Чавдар Бояджиев, убил преди две години Иво Колев и Яна Велинова край софийското село Лозен и още една жена година по-рано, беше отменена, а делото върнато за ново разглеждане. Това решение на съда предизвика гняв у родителите на жертвите, които настояваха убиецът на децата им да получи именно най-тежкото наказание.

След като отказва да предостави кода за онлайн банкирането си през лятото на 2023 година,  27-годишният Иво Колев е застрелян от 34-годишния Чавдар Бояджиев. Впоследствие става ясно, че само няколко часа по-рано, отново в района на софийското село Лозен, същият мъж е убил и 18-годишната Яна Велинова. И двете убийства са извършени по особено жесток и мъчителен за жертвите начин, а мотивите са користни, твърдят разследващите тогава. Бояджиев прави самопризнания, а става и ясно, че година по-рано е пуснат с мярка „подписка” за убийството на още една млада жена, след направени пропуски в разследването.

"Той има бели петна - периоди, през които не си спомня. Самопризнанията не са достатъчни за осъдителна присъда", твърди Стоян Стоянов, служебният адвокат на Чавдар Бояджиев

Доживотен затвор за убиеца: Близките на Иво и Яна от Лозен искат справедлива присъда

"Самопризнанията се подкрепят в абсолютно пълна степен, на 100% към днешна дата - от всички останали доказателства по делото. И от протоколите за разпит, и от протоколите за огледи", категорична е прокурор Людмила Николова от Софийска градска прокуратура.

Дора Колева, майката на Иво Колев, сподели през декември 2024 година, че "година и половина няма обвинение за убиеца на децата ни". Бащата Тенчо пък тогава поиска доживотна присъда за мъжа, извършил три убийства. 

След двойното убийство в Лозен: Съдът решава за ареста на обвиняемия

През месец май миналата година Чавдар Бояджиев е осъден точно на това. Семействата на жертвите поемат глътка въздух, но до месец декември, когато по-горната инстанция - Софийският апелативен съд отменя присъдата и решава да върне делото обратно в Софийския градски съд. За ново разглеждане заради оскъдни мотиви за издадената присъда. Решението не подлежи на обжалване.

В началото на февруари 2026 година екип на NOVA се срещна с родителите на Иво Колев. 

Година по-късно: Няма наказан за жестокото двойно убийство в село Лозен

"Адвокатът ни информира за решението на съда. И той няма обяснение защо делото се връща в изходна позиция. Това за нас е един психически тормоз, защото трябва да преживеем всичко отначало", сподели Дора Колева.

Съпругът ѝ Тенчо заяви, че двамата не ходят на делата, защото адвокатът им "движи нещата". "Вече съдът ще решава какво ще се прави. Той може да го оправдае. Но решението е на съда", обясни мъжът. 

Родителите са озадачени и питат какво "още трябва, защото той е направил самопризнания и за трите убийства"

Източник: NOVA    
Чавдар Бояджиев Убийства Отменена присъда Иво Колев и Яна Велинова Родители на жертвите Съдебен процес Доживотен затвор Самопризнания Ново разглеждане на дело Софийски съд
