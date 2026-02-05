Желязков и генералният секретар на ОИСР представят икономическия преглед на България

М инистър-председателят в оставка Росен Желязков ще проведе среща с генералния секретар на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) Матиас Корман в четвъртък, 5 февруари, в сградата на Министерския съвет.

В срещата ще участват министърът на финансите Теменужка Петкова и министърът на външните работи Георг Георгиев.

От 16.00 часа в Гранитната зала на Министерския съвет премиерът Росен Желязков и генералният секретар на ОИСР Матиас Корман ще представят официално доклада „Икономически преглед на България за 2025 г.“.

Докладът, изготвен от ОИСР, съдържа задълбочен анализ на основните икономически тенденции и перспективи за развитието на страната, както и препоръки за публични политики.

В началото на годината заместник-министърът на външните работи Николай Павлов съобщи, че са завършени прегледите по присъединяването на България в 17 от 25-те комитета на ОИСР.

ОИСР е създадена през 1961 г. с цел стимулиране на политики за устойчиво икономическо развитие, повишаване жизнения стандарт на населението и поддържане на финансова стабилност, се посочва на сайта на Министерството на външните работи. Тя e наследник на Организацията за европейско икономическо сътрудничество, създадена да управлява американската и канадска финансова помощ (т.нар. план "Маршал") за възстановяване на Европа след Втората световна война.