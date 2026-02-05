Чернева: България не плаща за Съвета за мир, поканата няма връзка с Младенов

В есела Чернева, заместник-директор на Европейския съвет за външна политика, коментира в подкаста "Телеграфно" участието на България в Съвета за мир, ролята на Николай Младенов и геополитическите аспекти на инициативата. Тя подчертава, че поканата към България няма връзка с назначаването на Младенов за върховен представител за Газа. Чернева обяснява, че България не е задължена да плаща членски внос, а решението за участие е свързано с други фактори, включително санкциите по "Магнитски". Според нея, имиджовата щета за страната вече е нанесена поради липсата на ясна външна политика.

За Европейския съвет за външна политика

Европейският съвет за външна политика е европейски тинктанк, който предлага идеи по външнополитически въпроси на правителства, парламенти, журналисти и общественост. "Нашият тинктанк има офиси в 7 столици в Европейския съюз, включително и в София", заяви Чернева. Тя отбелязва, че европейските граждани искат все повече обща европейска външна политика, обща отбрана и по-голяма роля на ЕС в тези области.

Източник: Телеграфно подкастът

Оценка за Николай Младенов

Чернева изрази възхищение към професионализма на Младенов, който е бил български външен министър. "Мисля, че след толкова години в българската външна политика, мога уверено да кажа, че това е наистина най-впечатляващият, най-солидният български външен министър. С много голяма широта, много голям интелектуален потенциал, вече с много опит след толкова години. И най-вече един човек с огромен фокус", коментира тя. Според нея, Младенов винаги поставя цели и търси начини да ги постигне, което го прави добър дипломат.

Съветът за мир и участието на България

Първоначалната концепция на Съвета за мир е била различна, но сега наподобява мандата на върховния представител в Босна и Херцеговина, с резолюция на ООН. "Голямата разлика е, че отвъд тази резолюция не е ясно първо какъв е обсегът на този Съвет за мир, т.е. дали той се занимава само с Газа или се занимава с всички възможни конфликти. Второ, не е ясно това е ли международна организация или е просто политическа декларация", обясни Чернева. Тя посочи, че в Съвета за Газа ще участват страни, готови да отделят средства и ресурси за възстановяването, но България не е сред тях.

За поканата към България Чернева заяви: "Аз честно казано мисля, че това няма нищо общо с назначаването на Младенов. А има общо с желанието на Тръмп да събере някакво все пак количество, пък и качество от лидери на държави, които да легитимират неговите усилия". Тя отбеляза, че от ЕС само Унгария участва, докато Италия, Германия и други отказват поради конституционни ограничения. "В крайна сметка, те взеха решението, според мен, изцяло заради причините, свързани с 'Магнитски', които ние много добре знаем. И поради тази причина имаха нужда от смокинов лист и използваха Николай Младенов като такъв", добави тя.

Финансови аспекти и мандат

"Доколкото аз съм запозната, никой още не ни е поискал пари и може би няма и да ни поиска. Доколкото аз знам, няма да плащаме. Защото този съвет ще иска членски внос, тези 1 милиард долара на страна, само от тези страни, които искат да бъдат за постоянни членки в него. А иначе мандатът е 3 години", коментира Чернева. Тя сравни Съвета за мир със Съвета за сигурност на ООН, но подчерта, че той не може да го замести поради единоначалието на Тръмп, което противоречи на принципите на международното право за равнопоставеност на държавите.

Източник: Телеграфно подкастът

Имиджовата щета за България

"Факт е, че за България имиджовата щета вече е нанесена. Тоест, дали ние ще го ратифицираме в парламента вече, сега или после, или никога, от гледна точка на качеството на нашето членство в Европейския съюз, ние изглеждаме по-зле от Унгария, защото унгарците поне знаят защо го правят и го правят по някакъв, да кажем, постъпателен и логичен начин. Докато нашите позиции се лашкат", заяви Чернева. Тя посочи, че България изглежда като държава без ясна външна политика.

Преговорите за Украйна

За преговорите в Украйна Чернева отбеляза: "В последните месеци ние виждаме две неща. Опити за преговори. Стиковане на някаква позиция на Запада и Украйна. И неявяване на руснаците на преговори. Непрекъснато неявяване". Тя описа руските атаки: "Само тази нощ над 450 дрона и над 70 ракети руски са изстреляни срещу граждански обекти в големите градове в Украйна". Според нея, Русия се опитва да пречупи Украйна чрез населението ѝ. "Аз въпреки всичко мисля, че ако има още по-голямо затягане на санкциите... това би трябвало да окаже достатъчно икономически натиск върху Путин, така че той да се принуди да седне на масата на преговорите", добави тя.

Паралели между Тръмп и Путин

Чернева посочи паралели между Тръмп и Путин: "Те имат много идеологически общи неща. Включително тяхната такава теория за един свят, който е християнски на белите мъже и т.н. Който няма малцинства... В който няма климатични промени, в който териториите и границите са най-важното". Въпреки това, американският интерес не се припокрива с руския, особено по отношение на Китай.

Европейският отговор на Гренландия

За Гренландия Чернева коментира: "Гренландия бутна в този консенсус включително и крайната десница. Защото Гренландия демонстрира незачитането от Тръмп на идеята за суверенитет". Тя отбеляза, че европейците виждат необходимост от обща отбрана и интеграция. "За европейците необходимостта от общата европейска отбрана е очевидна", заяви тя. Според проучване на Европейския съвет за външна политика, останалият свят вижда Европа като потенциален глобален актьор на ниво със САЩ и Китай. Тръмп се отказа от идеята за Гренландия поради европейското единство, търговски инструменти и реакции от съюзници и пазари. "В такива ситуации наистина трябва да сме всички единни и трябва да сме решителни", заключи Чернева.