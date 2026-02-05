България

Чернева: България не плаща за Съвета за мир, поканата няма връзка с Младенов

Весела Чернева коментира в подкаста "Телеграфно" участието на България в Съвета за мир, ролята на Николай Младенов и геополитическите аспекти на инициативата

5 февруари 2026, 10:19
Чернева: България не плаща за Съвета за мир, поканата няма връзка с Младенов
Източник: Телеграфно подкастът

В есела Чернева, заместник-директор на Европейския съвет за външна политика, коментира в подкаста "Телеграфно" участието на България в Съвета за мир, ролята на Николай Младенов и геополитическите аспекти на инициативата. Тя подчертава, че поканата към България няма връзка с назначаването на Младенов за върховен представител за Газа. Чернева обяснява, че България не е задължена да плаща членски внос, а решението за участие е свързано с други фактори, включително санкциите по "Магнитски". Според нея, имиджовата щета за страната вече е нанесена поради липсата на ясна външна политика.

  • За Европейския съвет за външна политика

Европейският съвет за външна политика е европейски тинктанк, който предлага идеи по външнополитически въпроси на правителства, парламенти, журналисти и общественост. "Нашият тинктанк има офиси в 7 столици в Европейския съюз, включително и в София", заяви Чернева. Тя отбелязва, че европейските граждани искат все повече обща европейска външна политика, обща отбрана и по-голяма роля на ЕС в тези области.

Източник: Телеграфно подкастът
  • Оценка за Николай Младенов

Чернева изрази възхищение към професионализма на Младенов, който е бил български външен министър. "Мисля, че след толкова години в българската външна политика, мога уверено да кажа, че това е наистина най-впечатляващият, най-солидният български външен министър. С много голяма широта, много голям интелектуален потенциал, вече с много опит след толкова години. И най-вече един човек с огромен фокус", коментира тя. Според нея, Младенов винаги поставя цели и търси начини да ги постигне, което го прави добър дипломат.

  • Съветът за мир и участието на България

Първоначалната концепция на Съвета за мир е била различна, но сега наподобява мандата на върховния представител в Босна и Херцеговина, с резолюция на ООН. "Голямата разлика е, че отвъд тази резолюция не е ясно първо какъв е обсегът на този Съвет за мир, т.е. дали той се занимава само с Газа или се занимава с всички възможни конфликти. Второ, не е ясно това е ли международна организация или е просто политическа декларация", обясни Чернева. Тя посочи, че в Съвета за Газа ще участват страни, готови да отделят средства и ресурси за възстановяването, но България не е сред тях.

За поканата към България Чернева заяви: "Аз честно казано мисля, че това няма нищо общо с назначаването на Младенов. А има общо с желанието на Тръмп да събере някакво все пак количество, пък и качество от лидери на държави, които да легитимират неговите усилия". Тя отбеляза, че от ЕС само Унгария участва, докато Италия, Германия и други отказват поради конституционни ограничения. "В крайна сметка, те взеха решението, според мен, изцяло заради причините, свързани с 'Магнитски', които ние много добре знаем. И поради тази причина имаха нужда от смокинов лист и използваха Николай Младенов като такъв", добави тя.

  • Финансови аспекти и мандат

"Доколкото аз съм запозната, никой още не ни е поискал пари и може би няма и да ни поиска. Доколкото аз знам, няма да плащаме. Защото този съвет ще иска членски внос, тези 1 милиард долара на страна, само от тези страни, които искат да бъдат за постоянни членки в него. А иначе мандатът е 3 години", коментира Чернева. Тя сравни Съвета за мир със Съвета за сигурност на ООН, но подчерта, че той не може да го замести поради единоначалието на Тръмп, което противоречи на принципите на международното право за равнопоставеност на държавите.

Източник: Телеграфно подкастът
  • Имиджовата щета за България

"Факт е, че за България имиджовата щета вече е нанесена. Тоест, дали ние ще го ратифицираме в парламента вече, сега или после, или никога, от гледна точка на качеството на нашето членство в Европейския съюз, ние изглеждаме по-зле от Унгария, защото унгарците поне знаят защо го правят и го правят по някакъв, да кажем, постъпателен и логичен начин. Докато нашите позиции се лашкат", заяви Чернева. Тя посочи, че България изглежда като държава без ясна външна политика.

  • Преговорите за Украйна

За преговорите в Украйна Чернева отбеляза: "В последните месеци ние виждаме две неща. Опити за преговори. Стиковане на някаква позиция на Запада и Украйна. И неявяване на руснаците на преговори. Непрекъснато неявяване". Тя описа руските атаки: "Само тази нощ над 450 дрона и над 70 ракети руски са изстреляни срещу граждански обекти в големите градове в Украйна". Според нея, Русия се опитва да пречупи Украйна чрез населението ѝ. "Аз въпреки всичко мисля, че ако има още по-голямо затягане на санкциите... това би трябвало да окаже достатъчно икономически натиск върху Путин, така че той да се принуди да седне на масата на преговорите", добави тя.

  • Паралели между Тръмп и Путин

Чернева посочи паралели между Тръмп и Путин: "Те имат много идеологически общи неща. Включително тяхната такава теория за един свят, който е християнски на белите мъже и т.н. Който няма малцинства... В който няма климатични промени, в който териториите и границите са най-важното". Въпреки това, американският интерес не се припокрива с руския, особено по отношение на Китай.

  • Европейският отговор на Гренландия

За Гренландия Чернева коментира: "Гренландия бутна в този консенсус включително и крайната десница. Защото Гренландия демонстрира незачитането от Тръмп на идеята за суверенитет". Тя отбеляза, че европейците виждат необходимост от обща отбрана и интеграция. "За европейците необходимостта от общата европейска отбрана е очевидна", заяви тя. Според проучване на Европейския съвет за външна политика, останалият свят вижда Европа като потенциален глобален актьор на ниво със САЩ и Китай. Тръмп се отказа от идеята за Гренландия поради европейското единство, търговски инструменти и реакции от съюзници и пазари. "В такива ситуации наистина трябва да сме всички единни и трябва да сме решителни", заключи Чернева.

Източник: Телеграфно подкастът    
Весела Чернева Европейски съвет за външна политика България Съвет за мир Николай Младенов Санкции Магнитски Външна политика на България Война в Украйна Доналд Тръмп Европейска отбрана
Последвайте ни
„Видели са нещо, което не е трябвало“ – познат на жертвите край „Петрохан“

„Видели са нещо, което не е трябвало“ – познат на жертвите край „Петрохан“

Пънкарят се оказа еснаф: На крилете на любовта

Пънкарят се оказа еснаф: На крилете на любовта

Гутериш: Това е мрачен момент за международната сигурност и мира

Гутериш: Това е мрачен момент за международната сигурност и мира

Бил Гейтс проговори за скандала „Епстийн“ и предполагаемата срамна болест

Бил Гейтс проговори за скандала „Епстийн“ и предполагаемата срамна болест

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
11 причини защо кучетата реагират силно на определени звуци

11 причини защо кучетата реагират силно на определени звуци

dogsandcats.bg
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 4 дни
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Ексклузивно

Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 4 дни
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Ексклузивно

Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 4 дни
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Ексклузивно

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Ядрените ограничения между САЩ и Русия приключиха

Ядрените ограничения между САЩ и Русия приключиха

Любопитно Преди 7 минути

“Предполагаме, че страните по Новия договор СТАРТ вече не са обвързани от никакви задължения или симетрични декларации в контекста на договора", каза руското министерство на външните работи

Си Дзинпин притисна Тръмп за Тайван в телефонен разговор

Си Дзинпин притисна Тръмп за Тайван в телефонен разговор

Свят Преди 7 минути

И двамата лидери представиха свои версии за обсъденото, но от прочита на китайския президент става ясно, че въпросът за острова е бил в центъра на разговора

Джордж Клуни напусна Холивуд: Защо семейството му избра Франция за свой дом

Джордж Клуни напусна Холивуд: Защо семейството му избра Франция за свой дом

Любопитно Преди 25 минути

Джордж и Амал Клуни напуснаха Холивуд и избраха живот във френския Прованс, където вече имат гражданство и отглеждат децата си далеч от славата, залагайки на спокойствие, природа и активна роля в местната общност

Намериха силно корозирала ръчна граната на Регионалното депо за отпадъци в Самоков

Намериха силно корозирала ръчна граната на Регионалното депо за отпадъци в Самоков

България Преди 26 минути

Боеприпасът е иззет за унищожаване от служители на военно формирование

Кристалина Георгиева

Кристалина Георгиева със стряскаща прогноза: Европа губи битката със САЩ и Китай

България Преди 27 минути

Шефът на МВФ Кристалина Георгиева предупреди в Брюксел, че ЕС изостава драстично от САЩ и Китай. Тя призова за спешни реформи срещу свръхрегулацията и „мързеливия капитал“, за да се спаси икономиката и социалният модел на Стария континент

Случаите с "интимност на показ" влязоха в парламента

Случаите с "интимност на показ" влязоха в парламента

България Преди 41 минути

Здравословният егоизъм – да или не?

Здравословният егоизъм – да или не?

Подкаст "Тройка по никое време" Преди 44 минути

Това изповядва и Емил Конрад в поредния епизод на подкаста „Тройка по никое време“ на Милена, Кирил и Тодор от „Тройка на разсъмване“

"Това не е съдържание, а престъпление": Инфлуенсърите скочиха срещу "Царицата на мъченията"

"Това не е съдържание, а престъпление": Инфлуенсърите скочиха срещу "Царицата на мъченията"

България Преди 50 минути

"Това, което излиза като информация, е не просто скандално – то е потресаващо, нечовешко и изключително брутално", написа асоциацията в становище

Нова китайска марка стъпва в България

Нова китайска марка стъпва в България

България Преди 53 минути

Вчера се състоя официалното представяне на MG Motor на българския пазар. Тук стъпва с пет модела (три бензинови и два EV) и 13 дилърства в страната, готови до края на 2026 г. Вижте цените на всички

Володимир Зеленски

"Той не е диктатор": Близък съюзник на Зеленски отговори на атаките от Белия дом

Свят Преди 53 минути

„От демократична гледна точка, ние се нуждаем от тях, от тези избори“, каза губернаторът на Николаев Виталий Ким

Украйна: Най-голямата грешка на Русия в тази война

Украйна: Най-голямата грешка на Русия в тази война

Свят Преди 53 минути

Русия подцени силата на украинското общество и способността му за съпротива и самоорганизация

Взрив от вкусове и екшън: Hell’s Kitchen се завръща на 17 февруари по NOVA

Взрив от вкусове и екшън: Hell’s Kitchen се завръща на 17 февруари по NOVA

Любопитно Преди 54 минути

Амбициозни участници от цял свят ще се борят за одобрението на шеф Виктор Ангелов

Баржа потъна край Гюргево и замърси Дунав с нефт

Баржа потъна край Гюргево и замърси Дунав с нефт

България Преди 55 минути

Екип на Службата за управление на водите е разпръснал абсорбиращ материал

Слави Трифонов с версия за мистериозното тройно убийство край "Петрохан"

Слави Трифонов с версия за мистериозното тройно убийство край "Петрохан"

България Преди 1 час

"Това са мафиотски убийства, това е екзекуция. По този начин – убити, така подредени. Тези хора са екзекутирани", каза Трифонов в TikTok

<p>AI войната започна, гигантите си разменят обвинения</p>

AI войната започна, гигантите си разменят обвинения и рискуват да допуснат голяма грешка

Технологии Преди 1 час

Развитието на изкуствения интелект продължава с бързо темпо, като той все още има много бизнес възможности пред себе си. Въпреки това Anthropic и OpenAI вече са в яростна конкуренция и си прехвърлят взаимни критики в битката си за позиции

<p>За Стармър времето изтича</p>

Времето изтича за Стармър: Лейбъристите рискуват унижение на изборите във Великобритания

Свят Преди 1 час

Британският премиер искаше да избегне консервативна драма, но сега оглавява собствена криза в Лейбъристката партия

Всичко от днес

От мрежата

Скритите рискове за здравето, за които всеки собственик на Малтипу трябва да знае

dogsandcats.bg

10 дружелюбни породи кучета, които се радват на всеки

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

Родени да бъдат легенди: Кристиано Роналдо и Неймар празнуват днес!

Edna.bg

Кейт Мидълтън проговори за рака: „Този път не е лесен – има страх, изтощение и надежда“

Edna.bg

Да подкрепим България!

Gong.bg

Левски с позиция против расизма

Gong.bg

Заради обилните валежи: Частично бедствено положение в община Ардино, затворен е пътят между 6 села

Nova.bg

По-високите сметки за ток: Потребители подозират софтуерни грешки и неправилно отчитане

Nova.bg