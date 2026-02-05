Свлачища затрудняват движението на няколко места в страната

О билните валежи причиниха няколко свлачища, които затрудняват движението в различни части на страната.

Заради активирало се свлачище е затворен пътят от Смолян към Баните. Сигналът за свлечена земна маса върху двете ленти за движение е подаден около 6:00 часа тази сутрин. Участъкът се намира малко след село Малка Арда в посока Баните.

Обходният маршрут е по път III-863 Малка Арда – Момчиловци – Соколовци, път II-86 Соколовци – Смолян – Търън – п.к. Черна, път III-865 п.к. Черна – п.к. Стояново – Баните и обратно.

Възстановено е движението при 392-ри км на път I-1 София-Кулата, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура". По-рано от агенцията информираха, че движението по пътя временно се осъществява двупосочно в една лента поради свлечена земна маса.

Участъкът беше регулиран с пътни знаци и от сигналисти. Водачите бяха предупредени да шофират с повишено внимание и съобразена скорост.

Движението по път III-1082 в участъка Сливница – Кресна също се осъществява двупосочно в една лента поради паднали камъни.

Червен код за значителни количества валежи издаде НИМХ за четвъртък. Той важи за южната част на областите Смолян и Кърджали. Местните власти обявиха, че предприемат превантивни мерки и ще се извършва постоянно наблюдение на речните нива.

Оранжев код е обявен за областите Хасково, Стара Загора и Сливен, където също се очакват валежи от дъжд. Предупреждения от по-ниска степен за интензивни валежи са в сила за различни части на страната.