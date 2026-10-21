BBC закрива три канала и съкращава малко стотици работни места

BBC ще спре линейното излъчване на BBC Three, BBC Scotland и BBC Radio 4 Extra през пролетта на 2027 г. като част от план за спестяване на 500 млн. паунда до 2028 г.

BBC News съкращава малко над 100 работни места, за да спести около 5,5 млн. паунда.

Съдържанието на трите услуги ще остане достъпно онлайн чрез BBC iPlayer, BBC Sounds и YouTube, включително с повече инвестиции в предавания за младата аудитория.

BBC to axe 3 major channels in huge shake-up as broadcaster makes £500m cuts https://t.co/4ffjCoFWLx — Bucks Free Press (@bucksfreepress) October 20, 2026

Британската обществена медия BBC ще закрие линейното телевизионно излъчване на BBC Three и BBC Scotland, както и радиослужбата BBC Radio 4 Extra, през пролетта на 2027 г. Мерките са част от план за спестяване на 500 млн. паунда до 2028 г. Това предаде Sky News .

BBC потвърди, че трите услуги ще преустановят линейното си излъчване през пролетта на 2027 г.

Освен това BBC News ще съкрати малко над 100 работни места на обща стойност около 5,5 млн. паунда, съобщиха на служителите на корпорацията.

Закриването на телевизионните и радиослужбите ще доведе и до съкращаване на допълнителен брой работни места, включително 10 в Шотландия.

BBC Scotland обаче ще продължи да бъде достъпна в платформата за стрийминг услуги BBC iPlayer.

Съкращения и икономии в BBC

В изявление на BBC се посочва: „Промените бяха обявени пред служителите тази сутрин. Те предвиждат BBC Scotland да остане канал в iPlayer. Съдържание ще продължи да се излъчва и по BBC One и BBC Two в Шотландия.

Предаванията на BBC Three, чието създаване ще бъде подкрепено с увеличени инвестиции в съдържание за по-младата аудитория, ще бъдат достъпни в BBC iPlayer и на други платформи, включително YouTube.

Предаванията на Radio 4 Extra ще бъдат достъпни в BBC Sounds, а The Daily Service в BBC Sounds и по местните радиостанции.“

В обръщение към служителите, в което представи промените, генералният директор на BBC Мат Бритин заяви: „Трябва да използваме всяка лира по-ефективно в интерес на аудиторията, докато реагираме на непосредствения натиск от разходите и преобразяваме BBC за един променящ се свят. Всички знаем, че това означава да вземаме трудни решения.“

Той добави: „Голяма част от качественото съдържание, което тези услуги предлагат в момента, ще продължи да бъде достъпно там, където аудиторията вече го гледа и слуша в iPlayer и Sounds.

Макар решението да идва след спекулации в медиите, разбирам, че потвърждението на тази новина ще бъде тежко както за аудиторията, така и за колегите.“

"Таймс": BBC обяви край на експанзията

Това не е първият път, когато BBC Three е изтеглен от линейната телевизия. Каналът се завърна като пълноценен телевизионен канал през януари 2022 г., шест години след като за последно премина към онлайн излъчване.

Оттогава BBC Three стои зад редица големи хитове, сред които сериалите Fleabag, Normal People и Killing Eve.

В имейл до служителите новият директор на BBC News Рейчъл Джъп съобщи, че 100-те служители, които ще загубят работата си, вече са били уведомени.

„Сега обявяваме допълнителни предложения за икономии на обща стойност около 5,5 млн. паунда, които предвиждат нетно съкращаване на малко над 100 работни места“, написа тя.

„Знам, че това ще бъде много трудна новина за засегнатите. Ще продължим да работим в тясно сътрудничество с колегите и синдикатите през целия процес на консултации и ще направим всичко възможно, за да сведем до минимум необходимостта от принудителни съкращения.

Служителите, засегнати от предложенията, обявени днес, вече са били уведомени“, написа още Джъп.