Близки на мъжа, прегазил австралийската депутатка: Тя е наш семеен приятел от 20 години

Австралийската депутатка Хелън Хейнс, на 65 г., е в критично състояние, след като е била блъсната умишлено два пъти с автомобил; лекарите са ампутирали краката ѝ.

43-годишният Брендан Нюджънт е обвинен за нападението. Семейството му заяви, че ще съдейства на полицията.

Местни жители твърдят, че от години Нюджънт проявявал агресивно и непредсказуемо поведение, включително заплахи и малтретиране.

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Близки на мъжа, който блъсна с автомобил австралийска депутатка, казаха, че тя е техен семеен приятел от повече от 20 години, пише в. "Гардиън".

Бащата на 43-годишния Брендан Нюджънт, обвинен за нападението срещу Хелън Хейнс, определи инцидента като "шокиращ и ужасяващ". "Ще съдействаме на полицията на (югоизточния австралийски щат) Виктория по всеки възможен начин", обещаха в изявление Род Нюджънт и неговата партньорка Кристин Кънингам.

Австралийската депутатка е в критично състояние, ампутираха крака ѝ

Независим депутат, 65-годишната Хейнс остава в критично състояние, след като бе блъсната умишлено два пъти от нападателя в понеделник. Наложило се е лекарите да ѝ ампутират краката.

Брендан Нюджънт e дългогодишен активист за опазване на горите във Виктория.

A man charged with ramming a car into an Australian MP was a friend of her family, his father has said. Brendan Nugent, 43, allegedly drove his Toyota Landcruiser twice into Helen Haines outside her constituency office in Wangaratta, north-east of Melbourne, on Monday ⤵️ https://t.co/O3nl07uaoy — The Telegraph (@Telegraph) October 20, 2026

Местни жители обаче разказаха пред "Гардиън", че от няколко години са били обезпокоени от поведението на Нюджънт. Имало много твърдения за малтретиране и заплахи от негова страна.

Нюджънт се отличавал с непостоянно поведение, крещял и надувал музика до малките часове на деня. Събеседниците на "Гардиън" освен това доверили, че са обезпокоени за психичното му здраве.