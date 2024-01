На фона на напрежението с Пхенян: САЩ, Южна Корея и Япония проведоха военноморски учения

С АЩ, Южна Корея и Япония проведоха комбинирани военноморски учения с участието на американски самолетоносач в най-новата си демонстрация на сила срещу разполагащата с ядрено оръжие Северна Корея, съобщиха днес южнокорейските военни, предаде Асошиейтед прес.

Очаква се висшите дипломати на трите страни да се срещнат в Сеул, за да обсъдят задълбочаващото се напрежение с Пхенян.

Военноморските маневри във водите край южнокорейския остров Чеджу се проведоха в момент, когато севернокорейският лидер Ким Чен-ун продължава с провокативните си оръжейни изпитания и заплахи, които повишиха напрежението в региона до най-високата му точка от години.

Северна Корея закри своите агенции, работещи за обединението с Юга

На заседание на парламента на Пхенян тази седмица Ким заяви, че Северна Корея ще се откаже от дългогодишния си ангажимент за мирно обединение с Южна Корея и нареди пренаписване на конституцията на Севера, за да се премахне идеята за обща държавност между разделените от войната страни.

DW: Ситуацията на Корейския полуостров е крайно опасна

Речта му в понеделник дойде ден след като Северна Кория проведе първия си балистичен тест за 2024 г., който държавните медии описаха като нова ракета с твърдо гориво със среден обсег, снабдена с хиперзвукова бойна глава, отразявайки стремежа на Пхенян да развие набора си от оръжия, насочени към американските военни бази в Гуам и Япония.

