Свят

Хиперзвукови ракети: Новите оръжия на Северна и Южна Корея

21 октомври 2026, 08:36
Хиперзвукови ракети: Новите оръжия на Северна и Южна Корея
Източник: iStock

К акто Северна Корея, така и Южна Корея се надпреварват да разработват хиперзвукови оръжия, които могат да повишат нападателните им способности в момент на нарастващо напрежение в региона, съобщи Deutsche Welle.

Северна Корея обяви, че на 14 октомври е изпробвала два вида крилати ракети, изстреляни от подводница край източното крайбрежие на страната. Това се случи само ден, след като държавната информационна агенция съобщи, че Ким Чен Ун е посетил нов музей на отбранителната промишленост, където разгледал междуконтинентална балистична ракета, за която се твърди, че е способна да порази цели в САЩ.

Посещението идва на фона на изпитателното изстрелване на първата хиперзвукова ракета, разработена от Южна Корея - събитие, на което присъства и южнокорейският президент И Дже-мьон в началото на октомври. Преди това обаче Пхенян пръв обяви, че е провел тест на хиперзвукова ракета със среден обсег, която е изминала 350 км преди да порази целта си.

“Другарят Ким Чен Ун изрази убеждението си, че всички ракетни сили на нацията ще останат верни на мисията си да защитават суверенитета и сигурността на републиката“, съобщи севернокорейската информационна агенция.

"Модерни конвенционални оръжия"

Както Северна Корея, така и Южна Корея се надпреварват предимно в разработването на хиперзвукова технология, тъй като тя предлага би повишила нападателните им способности в момент на нарастващо напрежение в Индо-Тихоокеанския регион.

Хиперзвуковите ракети са оръжия, които могат да се движат със скорост поне пет пъти по-висока от тази на звука, или над 6100 км/час. Това прави проследяването и прехващането им от отбранителните сили много трудно. Ракетите могат да носят конвенционални или ядрени бойни глави, а едно от предимствата им в сравнение с предишните поколения ракети е способността им внезапно да променят курса си.

“От много години на Корейския полуостров се води надпревара във въоръжаването, а хиперзвуковите оръжия са само най-новото проявление на това“, заяви пред ДВ Кристофър Грийн, старши съветник по проблемите на Корейския полуостров в Международната кризисна група. Хиперзвуковите оръжия са се превърнали в “приоритет за Южна Корея“, тъй като Северна Корея е увеличила военния си потенциал и е установила военни и икономически връзки с Русия, отбеляза той.

“Северна Корея разполага с ядрени оръжия, но използването им не би било целесъобразно, тъй като опасността е, че ако го направят, САЩ ще превърнат страната в прах“, каза Грийн.

“Затова не е изненада, че геополитическата ситуация в региона насърчава Северна Корея да разработва модерни конвенционални оръжия в опит да установи господство на полуострова“, каза анализаторът.

Подценява ли се опасността от Северна Корея?

Въпреки че е невъзможно да се потвърди дали способностите на оръжията, разработени от Северна Корея, са действително такива, каквито Пхенян описва, според Грийн би било грешка страната да бъде подценявана.

“Не знаем какви са техните способности и е възможно всичко това да е пропаганда, но има дълъг списък от случаи, в които способностите на Северна Корея са били подценявани, преди да бъде доказано, че всъщност те могат да направят това, което казват“, обяснява експертът.

Чун Ин-бум, пенсиониран генерал от южнокорейската армия, който сега е научен сътрудник в Националния институт за изследвания в областта на възпирането, споделя тази оценка: “Никой не знае със сигурност дали казват истината по този въпрос, но всеки предпазлив военен стратег трябва винаги да предполага най-лошото“, каза той.

Остава обаче неясно как Северна Корея е придобила способността да разработва технология, необходима за управлението на хиперзвукови ракети. “Вероятно са се сдобили с технологията по незаконен начин“, каза Чун. “Те шпионират фирми в САЩ, Южна Корея и Япония за този вид информация, но правят същото дори и спрямо своите “приятели“, допълни експертът.

“По-голямата офанзивна мощ увеличава опасността, която Северна Корея представлява, и ако разполага с оръжия, които са по-трудни за прехващане, е възможно да бъде изкушена да ги използва“, каза Чун. “Разбира се, това са само мои предположения, но съм сигурен, че търсим начини да неутрализираме именно тази заплаха”, допълни Чун и добави, че “засега няма подходящо решение“.

Балансът на силите остава непроменен

Според Кристофър Грийн системите, разработени и от двете страни, биха могли да се неутрализират взаимно на бойното поле. “Не мисля, че това променя баланса на силите“, каза Грийн. “Северът все още разполага с ядреното си средство за възпиране и т.нар. “стратегия на таралежа“ - да бъде остър и бодлив, за да държи всички останали на разстояние“, добави той. “Това не променя ситуацията на юг от демилитаризираната зона“, допълни Грийн.

“Ясно е обаче, че ако Северна Корея продължи да разработва своите нападателни системи и успее да ги разположи в огромни количества, ще стане наложително да се обсъди засилване на противоракетната отбрана – не само в Южна Корея, но и в Япония”, каза той и обобщи, че това би “повдигнало някои много трудни въпроси” за сигурността на региона.

 

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
Северна Корея Южна Корея хиперзвукови оръжия надпревара във въоръжаването Ким Чен Ун Корейски полуостров ракетни изпитания военно напрежение Пхенян противоракетна отбрана
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

„Схемата започва да се разплита“: Радев за акцията в Сунгурларе

„Схемата започва да се разплита“: Радев за акцията в Сунгурларе

Избори по време на война

Избори по време на война

КС спаси трудовия стаж на работещите на 4 часа

КС спаси трудовия стаж на работещите на 4 часа

Неловък момент пред камерите: Мелания Тръмп избегна целувката на Доналд (ВИДЕО)

Неловък момент пред камерите: Мелания Тръмп избегна целувката на Доналд (ВИДЕО)

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Офроуд шофирането е забавно, колкото карането на суперкола, казват учени

Офроуд шофирането е забавно, колкото карането на суперкола, казват учени

carmarket.bg
<p>МВнР с извънредно предупреждение към българите, пътуващи в четири европейски държави</p>
Ексклузивно

МВнР с извънредно предупреждение към българите, пътуващи в четири европейски държави

Преди 1 час
<p>Оръжие в ръцете на Мъск: Какво се случва със Starlink в Украйна</p>
Ексклузивно

Оръжие в ръцете на Мъск: Какво се случва със Starlink в Украйна

Преди 4 часа
<p>Кражба за близо $1 млн.: Отмъкнаха редки карти Pokémon от камион</p>
Ексклузивно

Кражба за близо $1 млн.: Отмъкнаха редки карти Pokémon от камион

Преди 1 час
Трагедия в бодибилдинга: 33-годишен състезател почина след припадък на сцената
Ексклузивно

Трагедия в бодибилдинга: 33-годишен състезател почина след припадък на сцената

Преди 28 минути
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Лавров подкрепя Техеран, но печели ли и Русия от кризата между САЩ и Иран?

Лавров подкрепя Техеран, но печели ли и Русия от кризата между САЩ и Иран?

Свят Преди 20 минути

Москва обещава подкрепа на санкционирания си съюзник, но анализатори посочват, че войната, чийто край Иран иска, е донесла огромни приходи на Русия

Всички имат достъп до AI. Защо тогава не всички ще имат еднакво предимство?

Всички имат достъп до AI. Защо тогава не всички ще имат еднакво предимство?

Любопитно Преди 27 минути

Изкуственият интелект става все по-достъпен, но истинската разлика вече не е в инструментите, които използваме, а в това какво умеем да правим с тях

Звездата от „Еуфория“ Хънтър Шефър разкри за тежка операция, пазена в тайна

Звездата от „Еуфория“ Хънтър Шефър разкри за тежка операция, пазена в тайна

Любопитно Преди 59 минути

Актрисата разкри за първи път, че е претърпяла хирургична интервенция за потвърждаване на пола, и сподели подробности за тежкото си възстановяване

<p>Нови разкрития за трагедията в&nbsp;подводницата &bdquo;Титан&ldquo; от приятел на&nbsp;шефа на OceanGate&nbsp;</p>

Приятел на шефа на OceanGate с разкритие: Стоктън Ръш планирал да умре в подводницата „Титан“

Свят Преди 1 час

Собственикът на OceanGate Стоктън Ръш е планирал смъртта си и е създал подводницата „Титан“ като оръжие, за да остане завинаги в историята заедно с легендарния кораб, твърди неговият дългогодишен приятел и експерт по подводни плавателни съдове Карл Стенли

Американският президент Доналд Тръмп

Може би е лично: Европа се опасява, че Тръмп просто харесва Путин повече от Зеленски

Свят Преди 1 час

След 20 месеца на сътресения в трансатлантическите отношения представители на ЕС се опасяват, че неприязънта на американския президент към украинския лидер е твърде силна, за да може Вашингтон да настоява за справедлив мир

Германия: Съдебен казус решава бъдещето на свободата на пресата

Германия: Съдебен казус решава бъдещето на свободата на пресата

Свят Преди 1 час

Полицията е конфискувала обширни материали, включително аудиозаписи, от репортер на авторитетния седмичник "Цайт". Акцията е извършена по време на съдебен процес срещу бизнес наследницата Кристина Блок, като медията веднага оспорва законността ѝ.

<p>Френски изтребител Mirage 2000D се разби край Нанси, има загинал</p>

Френски изтребител Mirage 2000D се разби край Нанси, има загинал, издирват втори член на екипажа

Свят Преди 1 час

Самолетът е изпълнявал тренировъчна мисия и се е връщал към авиобазата си

Веригите към Манолова: КЗП не е орган по надценките, а председателят ѝ не е „морален стожер“

Веригите към Манолова: КЗП не е орган по надценките, а председателят ѝ не е „морален стожер“

Парите ни Преди 1 час

Сдружението за модерна търговия твърди, че брутният марж в България е съпоставим с Франция, а печалбите – с Германия

Убийство или небрежност? 12 години затвор грозят неврохирурга на Марадона

Убийство или небрежност? 12 години затвор грозят неврохирурга на Марадона

Любопитно Преди 1 час

Държавното обвинение настоява неврохирургът Леополдо Луке да получи ефективно наказание и 10-годишна забрана да упражнява медицина

7 часа в друго измерение: Детето чудо, което нарисува Исус, разкри голяма тайна от детството си

7 часа в друго измерение: Детето чудо, което нарисува Исус, разкри голяма тайна от детството си

Любопитно Преди 1 час

Докато полиция, следови кучета и съседи я търсят под дърво и камък, 5-годишната Акиане Крамарик преживява 7-часово духовно пътуване. Днес художничката разкрива как това преживяване я вдъхновява да създаде известния си портрет на Исус

Мъск предлага Tesla и SpaceX да се слеят в суперкомпания

Мъск предлага Tesla и SpaceX да се слеят в суперкомпания

Технологии Преди 1 час

Според милиардера това ще е добра идея и ще позволи обединяването на всички основни бизнеси в един. SpaceX вече притежава Starlink и xAI, като се търгува и на борсите, но той заяви, че решението не може да бъде взето от него, а от акционерите

Три пробойни и следи от взрив: Международни експерти изследват отломките от дроновете, ударили „Челси 3“

Три пробойни и следи от взрив: Международни експерти изследват отломките от дроновете, ударили „Челси 3“

България Преди 1 час

По корпуса на кораба са установени три пробойни, а на борда са открити фрагменти и взривно вещество

<p>Кейт Мидълтън очарова султана на Оман в жълта рокля и любимата си тиара (СНИМКИ)</p>

Кейт Мидълтън очарова султана на Оман в жълта рокля и любимата си тиара

Любопитно Преди 1 час

Принцесата на Уелс се присъедини към принц Уилям, крал Чарлз III и кралица Камила за държавния банкет в чест на султана на Оман. Бъдещата кралица очарова гостите в замъка Уиндзор с елегантна жълта рокля и историческата тиара „Любовен възел“

Нов химичен анализ пренаписа историята на Уран и Нептун

Нов химичен анализ пренаписа историята на Уран и Нептун

Любопитно Преди 1 час

Въпреки сходния си външен вид, Уран и Нептун са по-скоро „братовчеди“ с напълно различна история, разкри ново изследване на химическия им състав, публикувано в списание „Астронъми енд астрофизикс“

Австралийската депутатка Хелън Хейнс

Ампутираха и двата крака на австралийската депутатка Хелън Хейнс след нападението с джип

Свят Преди 1 час

Съпругът на австралийската депутатка съобщи, че е ампутиран и десният ѝ крак. Той определи възстановяването ѝ като дълъг и труден път

„Невъзможното“ пътешествие: ДНК тест пренаписа историята за заселването на Хаваите

„Невъзможното“ пътешествие: ДНК тест пренаписа историята за заселването на Хаваите

Любопитно Преди 2 часа

Мащабно ДНК изследване, публикувано в списание „Сайънс“, доказа, че коренните жители на Хаваите са преки потомци на древни мореплаватели от Великденския остров, преодолели над 7100 километра с платноходни канута през 13-и век

Всичко от днес

От мрежата

Max & Mila's World – какво предлага новият бранд на Lidl за четириногия ни приятел?

dogsandcats.bg

15 породи кучета, които живеят най-дълго

dogsandcats.bg
1

Дъждовната вода не е безопасна за пиене

sinoptik.bg
1

Чистят пътеките около Трявна

sinoptik.bg

Принц Хари търси помирение: Стига драма, нека няма проблеми и със семейството

Edna.bg

Защо умните жени често остават в грешните връзки?

Edna.bg

МВнР излезе с предупреждение до пътуващите до Франция, Италия, Белгия и Португалия

Nova.bg

Радев за акцията в Сунгурларе: Най-накрая се намериха достойни прокурори

Nova.bg