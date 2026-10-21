След размириците във Франция: Марин Льо Пен води убедително и тръгва към балотаж с Меланшон

П одкрепата за лидерката на крайната десница Марин Льо Пен се увеличава осезаемо след последните размирици във Франция, показва ново проучване на общественото мнение, публикувано във в. „Фигаро“.
Ново проучване посочи фаворита за президентските избори във Франция
Анкетата, проведена от френските институти ИФОП и „Фидюсиал“ за всекидневника, телевизия Ел Се И и „Сюд Радио“, прогнозира балотаж между Льо Пен и водача на радикалната левица Жан-Люк Меланшон на предстоящите догодина президентски избори. Социолозите очакват дясноцентристкият кандидат Едуар Филип – бивш премиер при президента Еманюел Макрон, да остане извън решителната битка на втория тур през май при всички анализирани сценарии.
Marine Le Pen: The first principle I will apply is responsibility, with the rule: the rioter pays. Whoever breaks the law must answer for their actions. Whoever causes damage must pay for it. Anyone who attacks public property, businesses, or representatives of the state must know that the Republic will not back down. Justice must be swift and effective, and criminal and financial penalties must be genuinely enforced and deliberately deterrent.— Clash Report (@clashreport) October 19, 2026
Допитването отрежда на Марин Льо Пен между 34% и 38% от гласовете на първия тур през април, което представлява ръст от 1-2 процентни пункта спрямо предишния сондаж. Жан-Люк Меланшон се нарежда втори с подкрепа между 15% и 20%.
В същото време Едуар Филип получава едва до 15% (спад от 3%), а друг бивш министър-председател – центристът Габриел Атал, регистрира 13% одобрение. Представителят на левицата Рафаел Глюксман се движи с резултат между 12% и 16%, очертавайки борба за третото място с Филип.
Възходът на крайната десница – върви ли Франция по пътя на Германия
При балотаж проучването прогнозира категорична победа за Марин Льо Пен срещу всички нейни потенциални съперници, с краен резултат между 56% и 58%. Най-убедителен се очертава триумфът ѝ срещу Меланшон, където тя би спечелила с 68% срещу 32% за левия лидер.
Изследването е проведено между събота и понеделник, съвпадайки с разразилите се безредици в страната. Социолозите отбелязват, че скокът в подкрепата за Льо Пен е пряк резултат от кризисната ситуация и отправяните от нея обещания за „мирна и сигурна Франция“.