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След размириците във Франция: Марин Льо Пен води убедително и тръгва към балотаж с Меланшон

Социологическо проучване показва категорична преднина за лидерката на крайната десница, а бившите премиери на Макрон губят позиция за балотажа

21 октомври 2026, 08:49
След размириците във Франция: Марин Льо Пен води убедително и тръгва към балотаж с Меланшон
Марин Льо Пен   
Източник: Getty Images

П одкрепата за лидерката на крайната десница Марин Льо Пен се увеличава осезаемо след последните размирици във Франция, показва ново проучване на общественото мнение, публикувано във в. „Фигаро“.

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Анкетата, проведена от френските институти ИФОП и „Фидюсиал“ за всекидневника, телевизия Ел Се И и „Сюд Радио“, прогнозира балотаж между Льо Пен и водача на радикалната левица Жан-Люк Меланшон на предстоящите догодина президентски избори. Социолозите очакват дясноцентристкият кандидат Едуар Филип – бивш премиер при президента Еманюел Макрон, да остане извън решителната битка на втория тур през май при всички анализирани сценарии.

Допитването отрежда на Марин Льо Пен между 34% и 38% от гласовете на първия тур през април, което представлява ръст от 1-2 процентни пункта спрямо предишния сондаж. Жан-Люк Меланшон се нарежда втори с подкрепа между 15% и 20%.

В същото време Едуар Филип получава едва до 15% (спад от 3%), а друг бивш министър-председател – центристът Габриел Атал, регистрира 13% одобрение. Представителят на левицата Рафаел Глюксман се движи с резултат между 12% и 16%, очертавайки борба за третото място с Филип.

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При балотаж проучването прогнозира категорична победа за Марин Льо Пен срещу всички нейни потенциални съперници, с краен резултат между 56% и 58%. Най-убедителен се очертава триумфът ѝ срещу Меланшон, където тя би спечелила с 68% срещу 32% за левия лидер.

Изследването е проведено между събота и понеделник, съвпадайки с разразилите се безредици в страната. Социолозите отбелязват, че скокът в подкрепата за Льо Пен е пряк резултат от кризисната ситуация и отправяните от нея обещания за „мирна и сигурна Франция“.

Източник: Николай Станоев/БТА    
Марин Льо Пен Франция Президентски избори Размирици Обществено мнение Крайна десница
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