Двама загинали и 11 ранени при руска атака с дронове край Харков

Д вама души бяха убити при масирана руска атака с дронове срещу предградие на Харков тази нощ, съобщи ръководителят на областната военна администрация Олег Синегубов, цитиран от Укринформ.

Синегубов написа в Телеграм, че жертвите при нападението срещу Коротич са 81-годишна жена и мъж на 83 години.

Единадесет души, сред които двумесечно момченце и момиче на осем години са получили остра стресова реакция.

Нанесени са щети на 13 частни къщи и един автомобил, а стопанска постройка е била унищожена от пожар.

Девет души бяха ранени при руски удар по Харков вчера, припомня Укринформ.