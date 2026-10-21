Колко пари са отпуснати за пренасянето на останките на цар Самуил?

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МО все още не е отчело окончателните разходи за пренасянето на останките на цар Самуил, като подчертава историческото значение на събитието.

Министерството на финансите е отпуснало общо 187 000 евро за церемонията, разпределени между няколко ведомства.

МВР е изплатило близо 98 000 евро допълнителни възнаграждения на полицаи и жандармерия, а Министерството на културата е изразходвало 10 000 евро.

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Министерството на отбраната все още не е направило финалния отчет за разходите, свързани с пренасянето и посрещането на тленните останки на цар Самуил, става ясно от отговор на ведомството до БНР .

Общественото радио припомня, че до този момент Министерство на финансите е отпуснало допълнителни 187 000 евро за дейностите по пренасянето и посрещането на тленните останки с държавна церемония. Парите са трансферирани до няколко министерства.

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От Министерството на отбраната съобщават, че те са били ангажирани с нея и припомнят, че пренасянето се е извършило с военновъздушна техника, но не представят точна сума за общите разходи.

"Бихме искали да подчертаем, че е необяснимо намерението на националното радио събитие с толкова голямо историческо и национално значение, осъществено благодарение на десетилетия усилия, да бъде разглеждано през призмата на неговата финансова стойност. Подобен подход пренебрегва и омаловажава постигнатия успех за България. А именно възможността да посрещнем в родината тленните останки на един от най-значимите владетели в своята история, след дългогодишни усилия и сътрудничество с Република Гърция“, пише в отговор на МО по Закона за достъп до информация до БНР, подписан лично от министър Димитър Стоянов.

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От МВР, към които е направен най-големият трансфер от финансовото министерство, пък представят данни за допълнителните възнаграждения. Ангажираните с церемонията служители на СДВР са получили общо 68 965 евро. Други 28 977 евро са насочени към 200 служители и техника на жандармерията.

И от Министерството на културата дават отговор – те са разходвали 10 000 евро – точно толкова, колкото е допълнителният им трансфер от финансовото министерство.

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