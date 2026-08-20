Петролът поскъпва за пета поредна сесия

На пазара се следят и данните за запасите в САЩ.

П етролът продължава да поскъпва и в четвъртък, като и двата основни сорта вървят нагоре за пета поредна сесия.

Фючърсите на сорта Brent за октомври се повишават до около 91,97 долара за барел, а американският WTI за септември е около 86 долара. Това са най-високите им нива от края на юли, съобщава Reuters.

Основният натиск идва от продължаващото напрежение в Близкия изток и риска то да засегне още по-сериозно доставките на петрол.

Петролът поскъпна с близо 4% заради напрежението в Близкия изток

Особено внимание пазарите продължават да обръщат на Ормузкия проток, през който обичайно преминава близо една пета от световното потребление на петрол. Трафикът там остава чувствително под нивата отпреди конфликта, което поддържа опасенията за по-ограничено предлагане.

Допълнително напрежение внесе и решението на Обединените арабски емирства да прекратят икономическите си отношения с Иран.

На пазара се следят и данните за запасите в САЩ. Запасите от дестилати са намалели за трета поредна седмица, което подсказва по-стегнато предлагане на горива. В същото време запасите от суров петрол са нараснали неочаквано с 4,4 млн. барела.

Така пазарът остава притиснат между две противоположни сили - от една страна рискът от по-слаби доставки от Близкия изток, а от друга по-високите американски запаси от суров петрол.

Засега именно геополитическото напрежение има по-силен ефект и държи цените нагоре.