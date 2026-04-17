Хеликоптер се разби в Индонезия, всички осем души на борда загинаха

Х еликоптер с осем души катастрофира в индонезийската провинция Западен Калимантан. Всички на борда - шестима пътници и двучленен екипаж - са загинали, съобщиха властите, цитирани от Ройтерс.

Контактът с хеликоптера "Еърбъс" H130 прекъснал пет минути след излитането му вчера от района на плантация в Мелауи, каза ръководителят на индонезийската спасителна служба Мохамад Сяфии.

"Мястото, където е станала катастрофата или е била изгубена връзката, се намира в район с гъста растителност и стръмен хълмист терен", отбеляза Сяфии. Той каза също, че спасителите са открили отломки, за които се предполага, че са от опашката на хеликоптера, на приблизително 3 км западно от мястото, където е прекъснала връзката.

Причината за катастрофата остава неясна. Спасителите, включително военни и служители на полицията, се опитват да стигнат до мястото на катастрофата. Районът, където се намира плантацията, е собственост на индонезийската компания за палмово масло "Ситра Махкота", каза Сяфии.