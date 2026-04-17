Свят

Хеликоптер се разби в Индонезия, всички осем души на борда загинаха

Катастрофата е станала в труднодостъпен район на Западен Калимантан, причините се изясняват

17 април 2026, 07:13
Източник: istock

Х еликоптер с осем души катастрофира в индонезийската провинция Западен Калимантан. Всички на борда - шестима пътници и двучленен екипаж - са загинали, съобщиха властите, цитирани от Ройтерс.

Контактът с хеликоптера "Еърбъс" H130 прекъснал пет минути след излитането му вчера от района на плантация в Мелауи, каза ръководителят на индонезийската спасителна служба Мохамад Сяфии.

"Мястото, където е станала катастрофата или е била изгубена връзката, се намира в район с гъста растителност и стръмен хълмист терен", отбеляза Сяфии. Той каза също, че спасителите са открили отломки, за които се предполага, че са от опашката на хеликоптера, на приблизително 3 км западно от мястото, където е прекъснала връзката.

Причината за катастрофата остава неясна. Спасителите, включително военни и служители на полицията, се опитват да стигнат до мястото на катастрофата. Районът, където се намира плантацията, е собственост на индонезийската компания за палмово масло "Ситра Махкота", каза Сяфии.

Източник: БТА, Десислава Иванова    
Хеликоптерна катастрофа Западен Калимантан Индонезия Загинали Airbus H130 Спасителна операция Мелауи Палмова плантация Отломки Стръмен терен
Последвайте ни

По темата

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

