Учен от Харвард: 3I/ATLAS е извънземен апарат, който извършва контролирана маневра

28 октомври 2025, 06:26
Учен от Харвард: 3I/ATLAS е извънземен апарат, който извършва контролирана маневра
Източник: GettyImages/Guliver

Н ови изображения разкриват, че междузвездният обект 3I/ATLAS, който е с размерите на остров Манхатън, е започнал да развива опашка, което показва, че може би е „маневриращ“ извънземен апарат, предположи учен от Харвард, цитиран от New York Post.

След като показа признаци на невероятно странна „анти-опашка“ откакто се появи за първи път в Слънчевата система през юли, 3I/ATLAS сега показва доказателства за истинска кометарна опашка,

разкриха изображения, направени през септември от Скандинавския оптичен телескоп в Испания, разположен на Канарските острови.

Тези нови изображения показват как материали се отделят зад обекта с маса 33-милиардая тона, докато той пътува към Слънцето и е облъчван с до 33 гигавата слънчева радиация, написа харвардският астрофизик Ави Льоб в скорошна статия.

Въпреки това, последователността от анти-опашка и след това

наличието на опашка може да е показателна за „контролирана маневра“ и събитие тип „Черен лебед“ с голямо въздействие.

Анти-опашката на 3I/ATLAS е била шлейф, съставен предимно от въглероден диоксид и вода с минимални количества цианид и никога невиждана в природата никелова сплав, която е използвана само в човешкото производство.

„Ако обектът е извънземен космически кораб, забавящ скоростта си“, написа Льоб, тогава анти-опашката би била доказателство за маневра с „тормозеща тяга“, която естествено би се превърнала в опашка при приключване на процедурата по забавяне.

Международната мрежа за предупреждение за астероиди добави 3I/ATLAS към списъка си с цели по-рано тази седмица и започна да наблюдава обекта за научни цели. Групата написа на уебсайта си: „Въпреки че не представлява заплаха, кометата 3I/ATLAS предоставя чудесна възможност за общността на IAWN да проведе наблюдателно учение поради продължителната си видимост от Земята и големия си интерес за научната общност“.

Изследователи по целия свят чакат със затаен дъх изображенията, направени по-рано този месец от камерата HiRISE на НАСА

– досегашните изображения на 3I/ATLAS с най-висока резолюция – на борда на марсианския орбитър, когато обектът се приближи на 19 милиона километра от Червената планета. Те все още не са споделени от американската космическа агенция поради продължаващото спиране на правителството.

3I/ATLAS ще се доближи най-близо до Слънцето на 29 октомври, когато ще бъде 1,8 пъти по-далеч, отколкото е Земята от Слънцето.

Източник: New York Post    
