Reuters: Имейл на Пентагона загатва за отстраняване на Испания от НАТО заради раздора около Иран

ЕС се събира на спешна среща за кризата в Близкия изток и цените на горивата

Тъжната съдба на най-странния фен в света: Човекът статуя от ДР Конго Мишел Мболадинга гледа неподвижно 13 години, но изпусна Мондиала

Два влака се удариха челно в Дания, има ранени

Война на нерви и мини в Ормузкия проток: Какво се случва с петрола?

Примирието между Израел и Ливан е удължено с три седмици

В ътрешен имейл на Пентагона очертава варианти, чрез които САЩ да „накажат“ съюзниците от НАТО, които според Вашингтон не са подкрепили американските операции във войната с Иран. Мерките включват отстраняване на Испания от алианса и преразглеждане на позицията на САЩ относно британските претенции върху Фолкландските острови, съобщи американски служител пред Reuters.

(Във видеото: Тръмп заплаши да спре оръжията за Украйна, ако Европа не помогне за отварянето на Ормузкия проток)

Тръмп пред "The Telegraph": Съюзниците ни предадоха

Политическите варианти са подробно описани в бележка, изразяваща разочарование от нежеланието или отказа на някои съюзници да предоставят на САЩ достъп, бази и права за прелитане (известни като ABO) за войната в Иран.

Според служителя, пожелал анонимност, в имейла се посочва, че ABO е „абсолютната базова линия за НАТО“. Вариантите в момента циркулират на високи нива в Пентагона и включват отстраняване на „трудните“ държави от престижни позиции в алианса.

Тръмп обмисля последици за съюзниците от НАТО, които са в списъка на "непослушните"

„Те не бяха до нас“

Президентът Доналд Тръмп остро критикува съюзниците, че не са изпратили своите военноморски сили в помощ на отварянето на Ормузкия проток, затворен след началото на въздушната война на 28 февруари. Той също така обяви, че обмисля пълно оттегляне от НАТО.

„Вие не бихте ли го направили, ако бяхте на мое място?“, попита Тръмп в интервю за Reuters на 1 април.

Тръмп подновява атаките си срещу НАТО

Прессекретарият на Пентагона Кингсли Уилсън коментира: „Както каза президентът Тръмп, въпреки всичко, което САЩ направиха за нашите съюзници, те не бяха до нас. Министерството ще гарантира, че президентът разполага с надеждни варианти, за да подсигури, че нашите съюзници вече не са хартиени тигри“.

„Чувство за привилегированост“ у европейците

Войната на САЩ и Израел срещу Иран повдигна сериозни въпроси за бъдещето на 76-годишния блок. Великобритания, Франция и други държави твърдят, че присъединяването към морската блокада би означавало влизане във войната, и изразиха готовност да помогнат едва след постигане на примирие.

Администрацията на Тръмп обаче подчертава, че НАТО не може да бъде „еднопосочна улица“. Гневът е насочен и към Испания, която отказа да увеличи разходите си за отбрана до 5% от БВП. САЩ поддържат две стратегически бази там – Рота и Морон.

Тръмп потвърди коментарите на Марко Рубио за членството на САЩ в НАТО

Според имейла, евентуалното отстраняване на Испания би имало ограничен военен ефект, но огромно символично въздействие за „намаляване на чувството за привилегированост у европейците“.

Фолкландските острови

Меморандумът включва и вариант за преразглеждане на дипломатическата подкрепа на САЩ за европейски „имперски владения“, като Фолкландските острови. Макар да се администрират от Лондон, те са обект на претенции от Аржентина, чийто либертариански президент Хавиер Милей е близък съюзник на Тръмп.

5 начина, по които Тръмп може да унищожи НАТО

Тръмп многократно нападна британския премиер Киър Стармър, наричайки го „страхливец“, който „не е Уинстън Чърчил“, и описвайки британските самолетоносачи като „играчки“.

Министърът на отбраната Пийт Хегсет заяви по-рано този месец: „Нямате голям съюз, ако имате държави, които не желаят да застанат до вас, когато имате нужда от тях.“