Пентагонът нанесе смъртоносен удар по наркотрафиканти в Карибско море

Ш ефът на Пентагона Пийт Хегсет съобщи днес, че американската армия е нанесла смъртоносен удар по плавателен съд в Карибско море, принадлежащ на организация за трафик на наркотици, предаде Ройтерс.

(Във видеото: САЩ изпращат самолетоносач за борба с наркотрафикантите в Латинска Америка)

Според информация на министъра на отбраната на САЩ са убити трима души на борда.

Today, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on another narco-trafficking vessel operated by a Designated Terrorist Organization (DTO) in the Caribbean.



This vessel—like EVERY OTHER—was known by our intelligence to be… pic.twitter.com/W7xqeMpSUi — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 2, 2025

Мишена на операцията, разпоредена от американския президент Доналд Тръмп и осъществена в международни води, е бил плавателен съд, известен с превоза на наркотици по контрабанден маршрут.

Няма пострадали или щети от американска страна, уточнява Хегсет в публикация в социалната платформа "Екс".

Според Пентагона през последните месеци американските сили са неутрализирали редица плавателни съдове, превозващи наркотици към САЩ. Министърът Хегсет често нарича участниците в тези канали „наркотерористи“.

Сред по-значимите операции е унищожаването на полупотопяем съд, натоварен с наркотици, при което двама души са били убити, а други двама – заловени. През октомври 2025 г. американската армия съобщи, че 14 души са загинали при няколко удара срещу предполагаеми наркокораби в източния Тих океан.

В предишни акции американските сили са атакували и плавателен съд с венецуелски екипаж, при което са загинали шестима души. През септември 2025 г. колумбийски рибар беше убит при подобна операция, което предизвика недоволство и обвинения от страна на Колумбия за нарушаване на суверенитета ѝ.

В отговор на засиления наркотрафик Вашингтон изпрати военноморска група, водена от самолетоносача „Джералд Р. Форд“, в Карибския регион. Според американските власти целта е „да се противодейства на транснационалните престъпни организации“.

Операциите обаче предизвикаха критики от редица държави и експерти по международно право. Русия определи американските удари като ескалация с потенциално сериозни последици, а правозащитни организации поставиха под въпрос законността на използването на военна сила срещу заподозрени в наркотрафик в международни води.