Санае Такаичи стана първата жена премиер на Япония

С анае Такаичи стана първата жена, избрана на поста министър-председател на Япония, предаде японската новинарска агенция Киодо.

64-годишната бивша вътрешна министърка, отговаряла за икономическата сигурност, спечели мнозинството от гласовете на депутатите - 237, в 465-местната Камара на представителите в парламента на страната (долната камара - Сюгиин).

BREAKING: Sanae Takaichi becomes Japan’s first female leader, a historic event made possible by a coalition between the LDP and the Japan Innovation Party. 👉 https://t.co/br2yILvjb5 pic.twitter.com/PLYIZPZKZk — The Japan Times (@japantimes) October 21, 2025

Такаичи е лидер на управляващата Либерално-демократическа партия, която вчера сключи коалиционно споразумение с Партията на японското възстановяване.