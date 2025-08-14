Парижки град отмени прожекция на Барби заради заплахи

Зеленски договори пет принципа за Украйна с Тръмп, Макрон и Мерц

Убийство в Газа: Защо замлъкна гласът на Анас ал Шариф

Може ли Украйна да бъде принудена да се откаже от територии?

Жена прогони щъркели с дрон, полицията в Германия я разследва

Преди срещата в Аляска: САЩ временно вдигат някои санкции срещу Русия

С лед заплахи за насилие срещу служители на обществените служби френският град Ноази льо Сек в източните предградия на Париж отмени планираната прожекция на филма "Барби", предаде ДПА.

(Във видеото: Филмът „Барби ”с поредна забрана)

Френският министър на културата Рашида Дати изрази съжаление в публикация в платформата "Екс" за "сериозен удар, лишаващ семейства и деца от културна дейност". Тя обяви предприемането на правни действия.

Кметът Оливие Сарбейруз от Френската комунистическа партия (ФКП) изрази в понеделник съжалението си, че "малка група от квартала, под натиска на едно лице, е съсредоточила енергията си върху това да предотврати прожекцията на този филм".

Encore une atteinte grave à la programmation privant familles et enfants d’une activité culturelle. Depuis 1 an j’ai pris des mesures fermes contre ces atteintes graves devenues une nouvelle forme de délinquance. Une plainte est en cours. https://t.co/xgxHaSgQRM — Rachida Dati ن (@datirachida) August 13, 2025

Безплатното кино на открито трябваше да се състои миналия петък.

Според изявлението на Сарабейруз заплахите от страна на групата, която е нарушила правилата, са се основавали на "слаби аргументи", които сочат политически мотивирано "мракобесие и фундаментализъм".

Prévue vendredi dernier en Seine-Saint-Denis, la séance a été annulée en raison de la pression d’un petit groupe de jeunes, selon Olivier Sarrabeyrouse, qui n’a pas prononcé le mot d’islamisme et dont la décision a été vivement critiquée à droite. https://t.co/QCJEGgxO3M pic.twitter.com/qy9RpcbGVD — Le Figaro (@Le_Figaro) August 13, 2025

Той заяви пред френския вестник "Паризиен", че младежите са казали на служителите по време на подготовката, че ще попречат на прожекцията и ще унищожат оборудването. Противниците твърдели, че филмът пропагандира хомосексуализъм и нарушава неприкосновеността на жените.

Тъй като ситуацията била много агресивна, служителите се обадили на кмета. Тогава той решава да отмени събитието.

Колоритната сатира "Барби" на американската режисьорка Грета Гъруиг от 2023 г. пожъна световен успех.