Париж е превзет от стачки "за неопределено време"

С метосъбирачите в Париж гласуваха за подновяване на стачката си, като обещаха отново да превърнат улиците на столицата в "обществено сметище", докато не бъде отхвърлен спорният законопроект за пенсионната реформа във Франция, съобщи „Радио Франс ентернасионал“.

"Голямата смрад" ще се завърне, 15 дни след като стотици грозни купчини боклук постепенно изчезнаха, когато сметосъбирачите се върнаха на работа, с цел да вдъхнат нов импулс на стачката си.

Те ще подновят стачката си след призив от сектора за третиране на отпадъци на твърдолинейния профсъюз CGT.

Предвижда се да бъдат блокирани и трите завода за изгаряне на отпадъци в Париж.

Спирането на работата идва ден преди ключовото решение на Конституционния съвет на Франция относно валидността на водещия закон на президента Еманюел Макрон за повишаване на пенсионната възраст от 62 на 64 години.

"Ако трябва да издържим две седмици, ще издържим две седмици", заяви Реджис Виесели, ръководител на сектор "Отпадъци и канализация" на CGT в Париж и добави, че вторият кръг ще бъде още по-силен от първия.

Продължаваща стачка

В началото на месеца CGT обяви намерението си да започне "подновяващо се и безсрочно" движение след първоначалната стачка от 6 до 29 март, когато по улиците на Париж се натрупаха 10 000 тона боклук.

Движението беше преустановено, след като стачкуващите заявиха, че не могат да продължат да понасят финансовото бреме на продължителната стачка.

"През последните две седмици проведохме разговори с автосервизи и гаражи, включително и с тези от частния сектор", заяви Виесели.

