Папа Франциск призова света да се моли за Афганистан

П апа Франциск изрази днес съболезнования по повод кървавия атентат в Кабул и призова християните по света да постят и да се молят Бог да донесе мир и помирение в Афганистан, предадоха "Ройтерс" и ТАСС.

