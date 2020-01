Папа Франциск плесна по ръката напориста жена

В идео с папа Франциск, който се измъква от лапите на почитателка, се превърна в хит в социалните медии с коментари относно бързата реакция на Светия отец.

Франциск беше посрещнал на площад Свети Петър и се обръщаше, когато една жена извика нещо, сграбчи го за ръка и почти го накара да падне.

83-годишният глава на католическата църква направи гримаса, преди да успее да се освободи, като плесна два пъти по ръката жената.

След това продължи обиколката си, ходейки с известни затруднения, като поддържаше малко по-голямо разстояние от посетителите, и постепенно отново се отпусна, когато влезе в контакт с други деца.

Pope Francis slaps pilgrim's hand after she yanks his arm in St Peter's Square on New Year's Evehttps://t.co/raVkhKxNNS pic.twitter.com/pVAEygovA5