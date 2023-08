Папа Франциск изнесе литургия пред близо 1,5 млн. вярващи в Португалия

П апа Франциск завърши днес петдневната си визита в Португалия по повод Световните дни на католическата младеж с внушителна меса на открито, на която присъстваха близо 1,5 милиона души, прекарали нощта на обширна морава, за да участват в заключителното събитие от Дните, предаде Асошиейтед прес.

Слънцето изгря над река Тежу и събуди поклонниците, спали на рогозки, походни легла или на голата земя, за да бъдат тук за месата на Франциск, насрочена за ранен час, за да се избегнат температурите по обяд, които се очаква да достигнат 40 градуса по Целзий. Още в зори диджей-свещеник започна да пуска гръмко реге и християнски химни по озвучителната уредба.

Франциск излезе по-рано от планираното тази сутринта, за да обиколи района с папамобила си - поредна импровизация от многото, с които се отличаваше тази визита. Той се отказа от речите в полза на непринудени разговори с младите хора, а вместо да отправи планираната официалната молитва за мир в Украйна при светилището на Дева Мария във Фатима, той използва случая да насърчи присъстващите над 200 000 поклонници да следват примера на Богородица в създаването на Църква, отворена за всички - тема, която той засегна нееднократно по време на посещението си. По-късно Ватиканът публикува част от молитвата в социалната медийна платформа "Екс".

