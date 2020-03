Папа Франциск из пустите улици на Рим: Да се помолим заедно

В чера папа Франциск напусна пределите на Ватикана, разхождайки се из пустите улици на италианската столица.

Кадрите с главата на католическата църква обиколиха света и докоснаха сърцата на мнозина.

Papa Francesco, a piedi, raggiunge la chiesa di S.Marcello al Corso per pregare il Crocifisso miracoloso e invocare la fine dell’epidemia.

Anche queste immagini entreranno nella Storia.

Ringrazio il Papa per le parole che sta usando e i gesti che sta compiendo in questa emergenza pic.twitter.com/stqNLxPHmn