"Това е изживяване, което бих сравнила със световна война"

Р азпространението на COVID-19 из земното кълбо официално бе обявено за пандемия от Световната здравна организация.

Как да се предпазим от коронавируса?

И докато се колебаем между паниката и крайния непукизъм, някои хора нямат право на избор.

Докато много от нас могат да работят или учат дистанционно в условията на извънредно положение, има хора, които се намират в епицентъра на заразата.

Всеки ден. Без изключение.

Това са всички онези, работещи в здравната система. Сякаш обаче техният принос остава в сянка на фона на всички новини около COVID-19.

Посвещаваме днешния материал на медицинските сестри в Италия, Китай, Иран и всяко едно кътче в света, където са те, и на героизма, с който се изправят срещу предизвикателствата на разрастващата се епидемия.

Една от медицинските сестри в Италия определи работата си като „подобна на война“.

‘It’s an experience I would compare to a world war ... but it’s a war that isn’t fightable with traditional arms – as we don’t yet know who the enemy is’https://t.co/583M2EdPyt