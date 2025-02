Папа Франциск е в „сложна клинична ситуация“

И нфекцията на дихателните пътища на папа Франциск е наложила промяна в лечението му, за да се справи със „сложната клинична ситуация“, и той ще остане в болница толкова дълго, колкото е необходимо, съобщиха от Ватикана в понеделник, цитирани от "Ройтерс".

Папа Франциск, който се лекува от респираторна инфекция, прекара спокойнo нощта, предаде Ройтерс, позовавайки се на италианската новинарска агенция АНСА.

От повече от седмица осемдесет и осем годишният Франциск страда от бронхит и в петък бе приет в болница "Джемели" в Рим.

В събота Ватиканът съобщи, че понтификът ще остане толкова дълго в лечебното заведение, колкото е необходимо. Според АНСА се очаква Франциск да бъде изписан едва в средата на седмицата.

The latest on the Holy Father: “Pope Francis rested well during the night. His clinical condition is stable, and the diagnostic and therapeutic course prescribed by the medical staff continues. This morning, he received the Eucharist and assisted Holy Mass on television. In the… pic.twitter.com/lzK3PvQGpZ