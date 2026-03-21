Сражения между "Хизбула" и Израел в Ливан

Ливанското движение съобщи за "преки сблъсъци с вражеските сили"

21 март 2026, 18:00
Източник: AP/БТА

П роиранската групировка "Хизбула" заяви днес, че между нейните бойци и подразделения на израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) са започнали сражения в два града в Южен Ливан, предаде "Франс прес".

Ливанското движение съобщи за "преки сблъсъци с вражеските сили на ЦАХАЛ в град Хиам, които са продължили четири часа". В сраженията са били използвани тежки оръжия, както и ракети.

Израел нанесе удари по позиции на "Хизбула" в Южен Ливан

Хиам, град със стратегическо значение, е разположен на около 40 километра навътре в сушата и се издига над обширните равнини на Южен Ливан, както и над части от Северен Израел. Именно в този район израелската армия започна своята сухопътна операция, след като военните действия започнаха в началото на този месец.

През последните дни групировката "Хизбула" заяви, че е атакувала неколкократно подразделения и военна техника на ЦАХАЛ в Хиам и околностите му.

Израелската армия заяви, че е убила трима членове на "Хизбула" в Южен Ливан

Шиитската групировка посочва също, че между нейни бойци и израелската армия са се заформили сражения на запад в крайбрежния град Накура, където е разположен главния щаб на Временните сили на ООН в Ливан. 

"Израелски войници се опитаха да навлязат в посока кметството на Накура", отбелязва "Хизбула", като уточнява, че бойците на групировката са отвърнали на удара.

ЦАХАЛ съобщи днес за наземна операция в Южен Ливан, но същевременно посочи, че никой от неговите военнослужещи не е бил ранен. Повечето жители са напуснали южните части на страната от началото на конфликта, след многократните предупреждения за евакуация, издадени от Израел.

Източник: БТА, Николай Джамбазов    
Хизбула Израел Ливан ЦАХАЛ
