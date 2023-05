Бивша манекенка почина на 35 години след дългогодишна битка с анорексията

Б ившият модел Карин Бауман почина във вторник на 35-годишна възраст, след като повече от десетилетие се бори с хранителното разстройство анорексия нервоза.

Former model Karin Bauman dies at 35 after years-long battle with anorexia https://t.co/H76mDTuBsN