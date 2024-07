Мрачни роби и воали, прилепнали рокли и позор: “Мис Сомалия” поражда разделение в ислямското общество

Д окато много хора в Сомалия се вторачиха в малкия екран, за да гледат финала на европейското първенство по футбол, стотици от най-стилните жители на Могадишу се събраха в крайбрежен хотел за друго състезание: “Мис Сомалия”.

Фактът, че на около километър от хотела кола бомба избухва пред ресторант, пълен с футболни фенове, подчертава драматичните контрасти в живота в Сомалия.

Докато участничките в шоуто за красота дефилираха в хотела, най-малко петима души бяха убити, а около 20 са били ранени при близкия взрив.

Войнстващата ислямистка групировка "Аш Шабаб", която контролира голяма част от Сомалия от повече от 15 години, заяви, че е извършила нападението.

Хани Абди Гас основа конкурса "Мис Сомалия" през 2021 г. - смело дело в една културно консервативна страна, която има проблеми с ислямистките бойци. Сомалия редовно оглавява списъка на най-лошите места в света, където да се родиш жена.

Гас е израснала в бежанския лагер Дадааб в Кения, заедно със стотици хиляди други сомалийци, избягали от войната и сушата. Тя се завръща в родината си през 2020 г.

Въпреки че конкурсът е за красота, Гас заяви, че вдъхновението зад състезанието е да издигне гласа на жените и да ги извади от изолацията, предава BBC.

"Той насърчава единството и овластяването", казва тя.

Гас смята, че е време Сомалия да се присъедини към останалата част от света, когато става въпрос за конкурси за красота.

"Искам да отпразнувам стремежите на жени от различни среди, да изградя тяхната увереност и да им дам възможност да покажат сомалийската култура по света", категорична е Гас.

Тазгодишният конкурс със сигурност представяше жени от различни сфери на живота. Една от участничките беше полицайка, предава BBC.

Мнозина в Сомалия намират идеята за конкурси за красота за ужасяваща.

Някои смятат, че те са обида за исляма и сомалийската култура. Други казват, че те са още една форма на злоупотреба с пола, която превръща жените в предмети.

"Отвратен съм от идеята нашите млади жени да участват в този ужасен конкурс", казва водачът на клан Ахмед Абди Халане.

"Такива неща са против нашата култура и религия. Ако едно момиче носи тесни дрехи и се появи на сцената, това ще опозори семейството и клана ѝ. Жените трябва да си стоят вкъщи и да носят скромни дрехи", категоричен е Абди.

Някои жени също се противопоставят на конкурсите за красота.

"Хубаво е да подкрепяме сомалийската младеж, но не по начин, който противоречи на нашата религия", казва студентката Сабрина, която не желае да разкрие фамилията си пред BBC.

"Не е подходящо една жена да се появява на публично място, без да покрива врата си, а точно това направиха участничките в конкурса "Мис Сомалия", посочва тя.

За разлика от мрачните роби и воали, които носят много сомалийски жени, участничките в конкурса "Мис Сомалия" носеха ярки, прилепнали по тялото рокли, пише Мери Харпър за BBC.

Aisha Ikow Osman from Southwest State has been crowned Miss Somalia 2024. She will represent the country at the Miss Universe 2024 pageant in Mexico this November. pic.twitter.com/Pn3bWf2Hwi

Облечена в дълга златиста рокля със спускащи се до пода ръкави, 24-годишната Айша Иков беше коронована за “Мис Сомалия” и получи парична награда от 1000 долара, предава Харпър.

Тя е студентка в университет и гримьорка и представлява югозападния щат. Другите финалистки бяха регионалните кралици на красотата от Джубаланд в южната част и Галмудуг в централната част на Сомалия.

"Ще използвам това като възможност да се боря срещу ранните бракове и да насърчавам образованието на момичетата. Конкурсът прославя сомалийската култура и красота, като същевременно оформя по-добро бъдеще за жените. Конкурсът прославя сомалийската култура и красота, като същевременно оформя по-добро бъдеще за жените", заяви Иков, цитирана от BBC.

Шестимата съдии, пет жени и един мъж, бяха затруднени да изберат победителката.

Журито включваше основателката на конкурса, представител на министерството на младежта и победителката на “Мис Сомалия 2022”. Те оценяваха участничките според физическата им красота, начина, по който се дефилираха, облеклото им, както и начина, по който говореха.

Имаше и онлайн гласуване, отворено за обществеността.

Southwest State's Aisha Ikow Osman crowned Miss Somalia 2024. Osman wowed judges at the Elite Hotel in Mogadishu, earning the title of "most beautiful lady in Somalia." As Miss Somalia 2024, she is set to represent the country in the 2024 Miss Universe in to be held in Mexico Nov pic.twitter.com/mqqYEaQBX7