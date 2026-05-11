Любопитно

„Бийтълс“ се завръщат на покрива: Легендарното им студио става музей на 7 етажа

Сър Пол Маккартни и Ринго Стар отварят вратите на сградата на „Савил Роу“ 3, където бандата изнася последния си концерт и записва албума „Let It Be“

11 май 2026, 17:27
„Бийтълс“ се завръщат на покрива: Легендарното им студио става музей на 7 етажа
Източник: Getty Images

„Бийтълс“ превръщат сградата, в която изнесоха последния си концерт в историята, в изложбено пространство. Там феновете ще могат да се потопият в седем етажа с реликви и непубликувани архивни материали, съобщава BBC.

Имението на „Савил Роу“ 3 (3 Savile Row), което е паметник на културата, служеше за щабквартира на групата между 1968 и 1972 г. Именно в неговото мазе те записаха финалния си албум „Let It Be“. Сър Пол Маккартни сподели пред BBC, че е искал почитателите да имат официална дестинация на „Бийтълс“ в Лондон.

„Туристите идват в Англия и отиват на „Аби Роуд“, но не могат да влязат вътре. Това само блокира движението и шофьорите се ядосват“, казва той. „Затова реших, че това е страхотна идея.“

Да бъдеш „Бийтъл“ за един ден

Официално озаглавено „The Beatles at 3 Savile Row“, преживяването се очаква да отвори врати през 2027 г. От днес феновете могат да се регистрират за билети в уебсайта на групата.

Проектът предвижда пълна рекреация на студиото в мазето, както и възможността посетителите да стъпят точно на мястото на покрива, където се състоя емблематичният концерт. Планът е прост, но вълнуващ:

  • Първи етаж: Колекция от предмети и лични вещи.
  • Следващи нива: Хронология на събитията, случили се в сградата.
  • Покривът: Финалната точка, където всеки може „да се престори на Бийтъл“.

Разбира се, предвиден е и магазин за сувенири. „Знаете, търговска част... но хората искат това. Трябва да си тръгнеш със спомен“, добавя Маккартни.

Концертът, който почти се провали

Легендарното изпълнение на покрива през януари 1969 г. беше последният път, в който светът видя „великолепната четворка“ заедно на живо. Режисьорът Майкъл Линдзи-Хог спомня, че всичко е било на косъм от провал в последната минута.

„Джордж не искаше да го прави, а Ринго казваше, че не вижда смисъл“, разказва той. „Тогава Джон просто каза: „О, по дяволите, да го направим!“.“

Групата свири 42 минути, преди оплаквания от съседи да принудят полицията да прекъсне захранването. Кадри от това събитие наскоро бяха реставрирани от Питър Джаксън за документалния филм Get Back.

Историята зад стените

Сградата има богата история още преди „Бийтълс“. В нея е живял генерал Робърт Рос, организирал опожаряването на Белия дом във Вашингтон през 1814 г., както и лейди Хамилтън, любовницата на адмирал Нелсън.

Бандата продава имота през 1976 г., след което той дълго време се използваше за магазин на модната марка Abercrombie & Fitch. Идеята за завръщането в стария дом идва от Том Грийн, новият изпълнителен директор на компанията им Apple Corps. Ринго Стар описва посещението си в сградата наскоро като „завръщане у дома“, а Маккартни го нарича „невероятно пътуване във времето“.

Междувременно и двамата оцелели членове остават активни. Миналия месец Ринго издаде своя 22-ри албум, Long Long Road, а в края на май се очаква новият проект на сър Пол – The Boys of Dungeon Lane, в който той пее за детството си в Ливърпул и ранните дни на „Бийтълс“.

Източник: BBC    
Бийтълс 3 Савил Роу Изложбено пространство Концерт на покрива Пол Маккартни Музей на Бийтълс Архивни материали Let It Be Лондон Ринго Стар
Последвайте ни

По темата

"Прогресивна България" внесе законопроекти за цените

Шах и мат: Безизходицата, в която се оказаха САЩ в Иран

Шах и мат: Безизходицата, в която се оказаха САЩ в Иран

ЕС с нови санкции срещу Русия за отвличането на украински деца

ЕС с нови санкции срещу Русия за отвличането на украински деца

Бивши министри на финансите ще заместват Гълъб Донев

Бивши министри на финансите ще заместват Гълъб Донев

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

biss.bg
Xpeng P7 ми показа какво наистина значи автономно шофиране (тест драйв)

Xpeng P7 ми показа какво наистина значи автономно шофиране (тест драйв)

carmarket.bg
Пламъци, дим над центъра и извънредни мерки: Всичко за пожара, който затвори район в София
Ексклузивно

Пламъци, дим над центъра и извънредни мерки: Всичко за пожара, който затвори район в София

Преди 1 ден
Тръмп пристига в Пекин за ключови преговори със Си Цзинпин
Ексклузивно

Тръмп пристига в Пекин за ключови преговори със Си Цзинпин

Преди 20 часа
Нобеловата лауреатка Наргес Мохамади преместена в болница в Техеран
Ексклузивно

Нобеловата лауреатка Наргес Мохамади преместена в болница в Техеран

Преди 20 часа
Французин проявил симптоми при завръщането си от круизния кораб, засегнат от хантавирус
Ексклузивно

Французин проявил симптоми при завръщането си от круизния кораб, засегнат от хантавирус

Преди 19 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Стартира националната информационна кампания за превенция на насилието над и сред деца „Детството е за смях, не за страх“

Стартира националната информационна кампания за превенция на насилието над и сред деца „Детството е за смях, не за страх“

Любопитно Преди 1 час

Инициативата на Фондация „Лъчезар Цоцорков“ обединява институции, младежи и медии за създаване на безопасна среда за децата

<p>ISW: Кремъл изкриви думите на Путин</p>

ISW: Кремъл изкриви думите на Путин, за да внуши фалшиво усещане за бърз край на войната

Свят Преди 1 час

Според Института за изучаване на войната руският президент не е давал знак за спиране на боевете, а целта на Москва остава капитулация на Украйна

ЕК успокои Европа за хантавируса

ЕК успокои Европа за хантавируса

Свят Преди 2 часа

Комисията работи за съгласуване на европейския отговор, основан на науката

Сватба, фламинго и препарирана лисица – най-ярките моменти от Джиро д'Италия в България

Сватба, фламинго и препарирана лисица – най-ярките моменти от Джиро д'Италия в България

България Преди 2 часа

От старта в Несебър на 8 май до финала в София хиляди българи съпътстваха трасето и трите етапа у нас

.

$2 млн. за билет: ФИФА шокира с цените за Световното по футбол

Свят Преди 2 часа

През януари 2026 г. президентът на ФИФА Джани Инфантино заяви, че търсенето на билети за Световното първенство ще е колкото за „1000 световни първенства наведнъж“

Снимката е илюстративна

Сигнал от богатите преди края на света: Как алгоритъм за проследяване на частни самолети улавя паниката на световния елит

Свят Преди 2 часа

Как уебсайтът „Apocalypse Early Warning System“ използва алгоритми и авиационни данни от реално време, за да проследи дали милиардерите се спасяват към бункерите си часове преди масовата паника

Меси строи три нови имения в Каталуния на името на синовете си

Меси строи три нови имения в Каталуния на името на синовете си

Любопитно Преди 3 часа

Световният шампион инвестира 600 000 евро в баровския квартал Беламар, където трите му деца са вписани като официални двигатели на проекта. Меси купува и местния футболен клуб Корнея, затвърждавайки плановете си за трайно завръщане в Каталуния

.

Чай или кафе? Изборът в чашата влияе на здравето на костите при жените

Любопитно Преди 3 часа

Пиенето на каквото и да е количество кафе е свързано с намалена плътност на бедрената кост при жени, които са консумирали по-големи количества алкохол през живота си

Хванаха дилър с фентанил в панталоните насред София

Хванаха дилър с фентанил в панталоните насред София

България Преди 3 часа

По случая е образувано досъдебно производство

Пълнеете ли? Виновни са дългите часове в офиса, твърдят учени

Пълнеете ли? Виновни са дългите часове в офиса, твърдят учени

Свят Преди 4 часа

Международно изследване в 33 страни от ОИСР открива връзка между намаляването на работното време и спада в нивата на затлъстяване

Министърът на икономиката спря всички плащания за обществени поръчки

Министърът на икономиката спря всички плащания за обществени поръчки

България Преди 4 часа

Прекратяването е поради започването на ревизии и одити

,

Археолози откриха най-голямото съкровище от монети от епохата на викингите в Норвегия

Любопитно Преди 4 часа

Според археолозите съкровището вероятно е заровено като своеобразен „трезор“ в период на несигурност

„Един за всички“ в реалния живот: Истинската история на д’Артанян

„Един за всички“ в реалния живот: Истинската история на д’Артанян

Любопитно Преди 4 часа

Кой е Шарл дьо Бац дьо Кастелмор – верният мускетар на Краля Слънце, чийто живот е по-вълнуващ от филмова лента и чиито останки вероятно бяха открити съвсем наскоро

Макрон танцува под звуците на „Хакуна Матата“ при посрещането си в Кения (ВИДЕО)

Макрон танцува под звуците на „Хакуна Матата“ при посрещането си в Кения (ВИДЕО)

Свят Преди 4 часа

Френският президент разчупи строгия дипломатически протокол на летището в Найроби, но часове по-късно излезе с безпрецедентно честно признание за финансовите възможности на Европа

Методът на пещерата: Как да изчислите колко часа сън са ви нужни

Методът на пещерата: Как да изчислите колко часа сън са ви нужни

Любопитно Преди 4 часа

Докато повечето хора са свикнали да се фокусират върху „класическите“ 8 часа сън, съвременните изследвания и експерти все повече подчертават, че няма универсална норма. Оказва се, че необходимото количество сън зависи от индивидуалните характеристики на организма

Проф. Христова: Нови вируси носят риск от бронхити и пневмонии

Проф. Христова: Нови вируси носят риск от бронхити и пневмонии

България Преди 4 часа

По думите ѝ продължителната кашлица и промяната в цвета на секретите са сигнал за възможна бактериална инфекция

Всичко от днес

От мрежата

8 изненадващи неща, от които кучето ви може да се страхува

dogsandcats.bg

10 от най-мързеливите породи кучета

dogsandcats.bg
1

Какви истории пазят чешмите в Лугорието

sinoptik.bg
1

Планината Голо Бърдо има нов първенец

sinoptik.bg

Новият TikTok тренд за перфектен сън Sleepmaxxing: полезен ли е или прекаляваме?

Edna.bg

Криско на 38: От рап бунтар до баща, който промени правилата на играта

Edna.bg

Симеон Славчев претърпя операция

Gong.bg

Любо Пенев: Животът ни изправя пред битки, за които никой не е напълно готов

Gong.bg

Жълт код за опасно време в няколко области у нас

Nova.bg

„Край на пира по време на чума”: „Прогресивна България” внесе пакет законопроекти за овладяване на цените

Nova.bg