„Бийтълс“ се завръщат на покрива: Легендарното им студио става музей на 7 етажа

„Бийтълс“ превръщат сградата, в която изнесоха последния си концерт в историята, в изложбено пространство. Там феновете ще могат да се потопият в седем етажа с реликви и непубликувани архивни материали, съобщава BBC.

Имението на „Савил Роу“ 3 (3 Savile Row), което е паметник на културата, служеше за щабквартира на групата между 1968 и 1972 г. Именно в неговото мазе те записаха финалния си албум „Let It Be“. Сър Пол Маккартни сподели пред BBC, че е искал почитателите да имат официална дестинация на „Бийтълс“ в Лондон.

„Туристите идват в Англия и отиват на „Аби Роуд“, но не могат да влязат вътре. Това само блокира движението и шофьорите се ядосват“, казва той. „Затова реших, че това е страхотна идея.“

Да бъдеш „Бийтъл“ за един ден

Официално озаглавено „The Beatles at 3 Savile Row“, преживяването се очаква да отвори врати през 2027 г. От днес феновете могат да се регистрират за билети в уебсайта на групата.

Проектът предвижда пълна рекреация на студиото в мазето, както и възможността посетителите да стъпят точно на мястото на покрива, където се състоя емблематичният концерт. Планът е прост, но вълнуващ:

Първи етаж: Колекция от предмети и лични вещи.

Следващи нива: Хронология на събитията, случили се в сградата.

Покривът: Финалната точка, където всеки може „да се престори на Бийтъл“.

Разбира се, предвиден е и магазин за сувенири. „Знаете, търговска част... но хората искат това. Трябва да си тръгнеш със спомен“, добавя Маккартни.

Концертът, който почти се провали

Легендарното изпълнение на покрива през януари 1969 г. беше последният път, в който светът видя „великолепната четворка“ заедно на живо. Режисьорът Майкъл Линдзи-Хог спомня, че всичко е било на косъм от провал в последната минута.

„Джордж не искаше да го прави, а Ринго казваше, че не вижда смисъл“, разказва той. „Тогава Джон просто каза: „О, по дяволите, да го направим!“.“

Групата свири 42 минути, преди оплаквания от съседи да принудят полицията да прекъсне захранването. Кадри от това събитие наскоро бяха реставрирани от Питър Джаксън за документалния филм Get Back.

Историята зад стените

Сградата има богата история още преди „Бийтълс“. В нея е живял генерал Робърт Рос, организирал опожаряването на Белия дом във Вашингтон през 1814 г., както и лейди Хамилтън, любовницата на адмирал Нелсън.

Бандата продава имота през 1976 г., след което той дълго време се използваше за магазин на модната марка Abercrombie & Fitch. Идеята за завръщането в стария дом идва от Том Грийн, новият изпълнителен директор на компанията им Apple Corps. Ринго Стар описва посещението си в сградата наскоро като „завръщане у дома“, а Маккартни го нарича „невероятно пътуване във времето“.

Междувременно и двамата оцелели членове остават активни. Миналия месец Ринго издаде своя 22-ри албум, Long Long Road, а в края на май се очаква новият проект на сър Пол – The Boys of Dungeon Lane, в който той пее за детството си в Ливърпул и ранните дни на „Бийтълс“.