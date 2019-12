Първият музей на махмурлука отвори врати

П ияните мисли водят до трезви бизнес начинания.

Това си проличава от бизнес проекта на хърватския студент Рино Дубокович.

Докато пие с приятели, студентът споделя най-добрите и най-лошите пиянски истории, които някога е чувал.

One of a kind ‘Museum of Hangovers’ For more information https://t.co/QD4wy1Taue pic.twitter.com/AqLzfLQciD

Тогава му хрумва идеята да направи място, в което тези истории да се съхраняват и разпространяват.

Освен да четат пиянски истории, посетителите на интерактивния музей могат да споделят своите собствени, както и да да изпробват „пиянските очила”.

Въпреки че музеят засега е само тестова концепция, Дубокович се надява да спечели финансиране, за да се премести в по-голямо и постоянно помещение, където да доразвие проекта си.

#ThisExists: The Museum of Hangovers -- Exhibits include displays of objects people found inexplicably the morning after a boozy night and a room where visitors can test their reflexes after putting on "beer goggles." https://t.co/qs0wPrU3LF pic.twitter.com/xLRTUWWc8K