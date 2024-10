Ответна реакция: Турция нанесе удари по цели в Сирия и Ирак

Т урските военновъздушни сили нанесоха удари по позиции на кюрдски бойци в Ирак и Сирия тази нощ очевидно в отговор на нападението вчера срещу ключова държавна компания от отбранителната промишленост. В атаката загинаха петима души и бяха ранени над 20, предаде Асошиейтед прес.

Министерството на отбраната на Турция съобщи, че повече от 30 цели са били "унищожени" във въздушната офанзива, без да предостави подробности за местата, които са били ударени. Ведомството посочи, че са взети "всички видове предпазни мерки", за да не бъдат засегнати цивилни при ударите.

Турската акция бе проведена часове, след като предполагаеми кюрдски екстремисти задействаха експлозиви и откриха огън срещу комплекса на националната авиокосмическа компания на Турция "ТУСАШ" (TUSAS). Двама нападатели - мъж и жена - също са били убити, каза вътрешният министър Али Йерликая. Най-малко 22 души, включително седем служители на сигурността, бяха ранени по време на атаката.

Според Йерликая нападението вероятно е дело на Кюрдска работническа партия (ПКК). Министърът на отбраната Яшар Гюлер подкрепи това мнение.

Турските сили поразиха 29 цели на ПКК в Северен Ирак и 18 в Северна Сирия, каза Гюлер, цитиран от Ройтерс, добавяйки, че няколко бойци са били „неутрализирани“ - термин, който обикновено се използва от турските власти със значение на „убити.“

Подкрепяните от САЩ Сирийски демократични сили, водени от сирийските кюрдски Сили за защита на народа (YPG), съобщиха днес, че в турските удари в Северна и Източна Сирия са убити 12 цивилни, включително две деца, и са ранени 25 души.

Сирийските демократични сили са основен партньор във водената от САЩ коалиция срещу „Ислямска държава“. Под техен контрол е една четвърт от Сирия, включително петролни полета и райони, където са разположени около 900 американски войници.

Турция твърди, че Силите за защита на народа са терористична организация, тясно свързан с ПКК.

