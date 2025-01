Отстраненият южнокорейски президент се яви на изслушване в съда

В ременно отстраненият от длъжност южнокорейски президент Юн Сук-йол присъства днес на заседание в Конституционния съд по делото за импийчмънт, на което задържаният лидер може да получи възможност да изложи аргументите си или да отговори на въпроси във връзка с краткия опит за въвеждане на военно положение, предаде Ройтерс.

В началото на изслушването Юн заяви, че е работил на държавна служба с "твърд ангажимент към свободната демокрация", когато бе поканен да говори от изпълняващият длъжността председател на съда Мун Хьон-бае.

Облечен в костюм в тъмносин цвят и вратовръзка в цвят бордо, Юн, който беше прокурор преди избирането му за президент през 2022 г., обеща да отговори на всички въпроси на съда.

Изправиха отстранения южнокорейски президент пред съда

От миналата седмица Юн е в задържан в рамките на отделно наказателно разследване във връзка с това дали е ръководил бунт чрез опита си да въведе военно положение в началото на декември - действие, което шокира нацията и в рамките на няколко часа е отменено с решение на парламента.

Преди изслушването екипът му от адвокати заяви в изявление, че Юн възнамерява да изложи подробно основанията си за обявяване на военно положение на 3 декември и да поиска чрез адвокатите си списък на свидетели, които желае да бъдат призовани.

Конституционният съд започна процеса на 27 декември, за да разгледа гласуването на импийчмънт, в което Юн е обвиняван в нарушаване на конституционните си задължения. Съдиите трябва да решат дали да приемат решението на парламента за импийчмънт или да върнат Юн на поста.

