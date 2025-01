Специален прокурор ще разследва отстранения от длъжност президент на Южна Корея

Н ационалното събрание на Южна Корея прие преработен законопроект, който упълномощава специален прокурор да разследва неуспешния опит на временно отстранения от длъжност президент Юн Сук-йол да въведе военно положение в страната, предаде Йонхап. Преработеният законопроект бе предложен от основната опозиционна Демократическа партия (ДП)

Законопроектът бе подкрепен днес от 188 депутати. "Против" гласува управляващата Народна партия. Опозиционният блок контролира законодателния орган в Сеул с мнозинство от 192 депутата.

South Korean President Yoon Suk-yeol has been arrested on insurrection charges, marking the first time a sitting president has faced such action. This follows a tense standoff between investigators and Yoon's security forces, raising concerns about a power…