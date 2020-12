Навални отровен с „Новичок“ от лаборатория, изготвила отровата за Георги Марков

С ъвместно разследване на The Insider, Bellingcat и CNN с участието на Der Spiegel установи имената и чиновете на служителите на руската Федерална служба за сигурност (ФСБ), които са отровили опозиционера Алексей Навални с „Новичок“.

Освен това в хода на разследването се оказва, че бойното отровно вещество е било разработено от същата лаборатория, в която е разработен куршумът с рицин (малко топче с два отвора), използван за отравянето на българския писател дисидент Георги Марков в Лондон през 1979 г., пише "Монитор" като се позовава на The Insider.

Както се оказва, отравянето на Навални в Томск е било вече втори опит; два месеца по-рано същите служители на ФСБ направили опит за да отровят опозиционния лидер в Калининград и едва не убили съпругата му Юлия Навалная. Ключовата роля в покушението е била изиграна от специално подразделение на Института по криминалистика на ФСБ.

След като The Insider и Bellingcat успяха да установят чрез анализ на телефонните обаждания на отровителите на Скрипал, че служители на ГРУ са получили „новичок“ от НЦ „Сигнал“, стана възможно да се разследват и други отравяния. Анализирайки данните за телефонната активност на директора на Научния център „Сигнал“ Артур Жиров, получени от Bellingcat, е станало възможно да се идентифицират редица служители на ФСБ, които редовно комуникират с него. По този начин разследващите са стигнали до Института по криминалистика на ФСБ, чиито служители, както показват данните, са били основните извършители на отравянето на Навални.

