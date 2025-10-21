Оставиха в ареста Валентин Асенов, обвинен за катастрофата с АТВ в София

С офийският апелативен съд остави в ареста 18-годишния Валентин Асенов, обвинен за катастрофата с АТВ, при която загина един човек, а друг беше сериозно ранен в столичния кв. "Христо Ботев".

Определението е окончателно.

Председателят на съдебния състав посочи, че има опасност Асенов да извърши друго престъпление, тъй като катастрофата се е случила, докато обвиняемият е бил в изпитателен срок.

Асенов е шофирал и под въздействие на наркотици.

От обвинението посочиха, че има основания да се смята, че Асенов е извършил престъплението, за което е обвинен.

Адвокат Мариян Марков заяви, че няма опасност да се укрие, защото има постоянен адрес.