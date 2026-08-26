Свят

Иран и Оман търсят начин да отворят Ормузкия проток

Техеран и Мускат обсъждат временен корабен коридор и разминиране на стратегическия воден път

Василена Василева Василена Василева

26 август 2026, 07:14
Иран и Оман търсят начин да отворят Ормузкия проток
Източник: AP/БТА

И ран и Оман обсъдиха във вторник в Техеран поетапен план за възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток - един от най-важните морски маршрути за световната икономика. Двете страни разглеждат възможността за създаване на временен навигационен коридор и разминиране на водите, съобщава Euronews.

Иран и Оман работят по план за отваряне на Ормузкия проток

Ормузкият проток на практика остава затворен за нормалния корабен трафик от началото на войната в Иран през февруари. Всяко възстановяване на корабоплаването през него би имало сериозно значение за доставките на петрол и газ и за международните цени на енергията.

  • Как ще работи временният коридор

Министрите на външните работи на Оман Бадр Албусаиди и на Иран Абас Арагчи са обсъдили рамка, която да създаде практическа основа за продължаване на преговорите.

Планът включва създаване на съвместен временен навигационен коридор, както и проект за разминиране на водния път. Впоследствие Техеран и Мускат трябва да обсъдят създаването на постоянен коридор и начина, по който ще бъде управляван протокът.

Оманският външен министър Бадр Албусаиди изрази в социалната мрежа X надежда, че временният коридор ще бъде обявен в близко бъдеще.

Иранският заместник-министър на външните работи Казем Гарибабади даде повече подробности за предложената схема. Според него маршрутът за корабите, влизащи в Персийския залив, ще преминава изцяло през ирански води. При излизане от залива плавателните съдове ще използват както ирански, така и омански води.

Двете страни са се договорили да проведат нов кръг от разговори в рамките на следващите 30 до 60 дни.

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  • Защо Ормузкият проток е толкова важен

Ормузкият проток свързва Персийския залив с Оманския залив и Арабско море. През него традиционно преминава значителна част от световните доставки на петрол и втечнен природен газ.

Затварянето или сериозното ограничаване на корабоплаването през протока може да доведе до нарушения в глобалните доставки, по-високи транспортни разходи и нов скок на цените на енергийните суровини.

Именно затова всяка информация за евентуалното му отваряне се следи внимателно от пазарите и международната общност.

Оман открива временен морски коридор през Ормузкия проток

  • Тръмп заплаши Оман

Преговорите между Иран и Оман се провеждат на фона на засилено напрежение между Техеран и Вашингтон.

Само преди седмица американският президент Доналд Тръмп отправи предупреждение към Оман, че страната може да стане обект на американски удари, ако попречи на преговорите между САЩ и Иран.

В интервю за Fox News Тръмп заяви, че САЩ ще реагират твърдо, ако Оман се превърне в пречка пред дипломатическия процес. Заплахата дойде след изтичането на информация за меморандум за разбирателство между Вашингтон и Техеран.

Засега не е ясно дали американската администрация ще приеме договореностите, постигнати между Иран и Оман.

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  • И Пакистан търси изход от кризата

Паралелно с разговорите с Оман Техеран проведе контакти и с Пакистан. В иранската столица пристигна пакистанска делегация, която търси възможности за прекратяване на войната и намаляване на напрежението в региона.

На този фон евентуалното създаване на временен коридор през Ормузкия проток може да се превърне в първа конкретна стъпка към възстановяване на нормалното корабоплаване.

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Дали договореността между Иран и Оман ще се превърне в трайно решение обаче ще зависи не само от двустранните преговори, но и от по-широкото развитие на конфликта и позицията на САЩ.

Автор: Василена Василева
Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС    
Ормузки проток Иран Оман корабоплаване преговори петрол навигационен коридор САЩ Персийски залив енергийни суровини
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