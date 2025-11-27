Акула нападна туристи в Австралия, има жертва

А кула нападна двойка на 25 години днес , 27 ноември, в изключително "рядко" нападение по източното крайбрежие на Австралия. Жената почина на място, а мъжът е в критично състояние, съобщи полицията, предаде Асошиейтед прес.

Инцидентът е станал в националния парк Крауди Бей, известен с плажовете си, местата за риболов и пешеходните пътеки, на 360 километра северно от града Сидни. Плажовете в района и на север от мястото на нападението са затворени за плувци за неопределено време, съобщи полицейският инспектор Тимъти Бейли.

Двойката е била нападната от акулата в 6:30 сутринта, съобщи Бейли.

Минувач е помогнал на двойката на плажа, преди да пристигнат линейките, но жената е починала на място. Мъжът е бил транспортиран с хеликоптер до болница, а фелдшерът Джош Смит заяви, че състоянието му е сериозно, но стабилно. Самоличността на мъжа и жената не е разкрита. Медиите съобщават, че те са били европейски туристи.

"Това е много необичайно. Атаки на акули срещу един човек са редки. Атаките срещу двама души от една и съща акула не са непознати, но са много редки“, каза Гавин Нейлър, директор на програмата за изследване на акулите в Университета на Флорида и мениджър на базата данни "International Shark Attack File".

Двама британски туристи бяха нападнати от една акула, докато се гмуркаха с шнорхел в Големия бариерен риф край североизточното крайбрежие на Австралия през 2019 г. Единият загуби крак, а другият

получи наранявания по краката.

През септември акула смъртоносно напада сърфист край плажа в Сидни. Бяха открити две части от сърфа, припомня агенцията.