Шведският премиер подаде оставка

Ш ведският премиер Улф Кристершон подаде оставка, след като окончателното преброяване на гласовете показа, че лявата опозиция е спечелила крехко мнозинство на парламентарните избори.

Четирите партии в опозиционния блок, воден от социалдемократите на Магдалена Андершон, имат преднина от три места в 349-членния парламент пред десния съюз на Кристершон, в който участват и антиимигрантските „Шведски демократи“.

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Разликата между двата лагера е само около 50 000 гласа в страна с население от 10,6 милиона души.

Кристершон е изпратил писмо до председателя на парламента, в което официално е поискал да бъде освободен от длъжност. Той публикува документа и в социалната мрежа X.

Mitt brev till talmannen pic.twitter.com/NtSSTVRD5r — Ulf Kristersson (@SwedishPM) September 17, 2026

„Оттук нататък председателят на парламента ще ръководи следващите стъпки по пътя към съставянето на ново правителство. За да може тази работа да започне незабавно, с настоящото моля да бъда освободен от задълженията си като министър-председател“, заяви Кристершон.

Оставката му дава възможност на председателя на парламента да започне консултации с партийните лидери и да определи кой да получи мандат за съставяне на кабинет. Парламентът може да гласува нов министър-председател най-рано на 29 септември.

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Въпреки изборната победа пред Магдалена Андершон предстоят трудни преговори. Опозиционният блок включва Социалдемократическата партия, Лявата партия, Зелената партия и либералната Партия на центъра, между които има сериозни идеологически различия.

Основното предизвикателство ще бъде намирането на компромис между социалистическата Лява партия и Партията на центъра.

Центристите заявиха, че няма да подкрепят правителство, в което Лявата партия получи министерски постове. От своя страна Лявата партия настоява да има свой представител в кабинета.

Андершон вече е изключвала възможността Лявата партия да участва пряко в бъдещото правителство, но същевременно се нуждае от нейната парламентарна подкрепа.

Още в изборната нощ тя заяви, че ако резултатите се запазят, „Швеция ще има ново правителство“.

Ако Андершон не успее да обедини четирите партии, Кристершон може да получи възможност да опита да състави собствено мнозинство. Той вече обяви, че е готов да проучи вариантите за парламентарна подкрепа сред „несоциалистическите“ партии.

Смята се, че досегашният премиер ще се опита да привлече Партията на центъра, която в миналото беше част от десния блок. Центристите обаче категорично се противопоставят на кабинет, зависим от „Шведските демократи“.

„Бяхме категорични, че участваме в изборите с позицията, че крайните политически сили не трябва да доминират в управлението“, заяви лидерът на Партията на центъра Елизабет Танд Рингквист.

Кристершон каза още, че ще уважи опита на Андершон да състави правителство, но ѝ пожела „успех“ предвид дълбоките разногласия в нейния блок.

Преговорите може да продължат седмици. След изборите през 2022 г. за съставянето на правителство бяха необходими 37 дни. През 2018 г. политическата безизходица продължи 134 дни.

Андершон, която е на 59 години, беше първата жена министър-председател на Швеция между 2021 и 2022 г. Преди това тя заемаше поста министър на финансите в продължение на седем години. Известна е като твърд технократ с директен и прагматичен политически стил.

Испанският премиер Педро Санчес, който оглавява едно от малкото останали леви правителства в Европа, приветства изборния резултат.

„Социалдемокрацията спечели изборите в Швеция. След четири години дясно управление с крайната десница шведите отново подкрепиха социалната държава, социалната справедливост и зеления дневен ред“, написа той в X.

La socialdemocracia ha ganado las elecciones en Suecia. Tras cuatro años de gobierno de la derecha con la ultraderecha, los suecos vuelven a apostar por el Estado del bienestar, la justicia social y la agenda verde.



Todo mi apoyo a @magdandersson en su formación de un Gobierno… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 17, 2026

Въпреки че остават най-голямата политическа сила в Швеция, социалдемократите се насочват към най-слабия си изборен резултат от повече от един век - 28% от гласовете.

„Шведските демократи“, които влязоха в парламента през 2010 г., регистрираха първия спад на подкрепата в историята си. Партията получи 17,5% от гласовете - с три процентни пункта по-малко в сравнение с изборите през 2022 г.