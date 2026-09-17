Любопитно

Новият EON от Vivacom – още по-добро телевизионно и стрийминг изживяване в едно

Платформата предлага обновен интерфейс, по-прецизни AI препоръки и пълно EON изживяване на всички устройства

17 септември 2026, 17:15
Новият EON от Vivacom – още по-добро телевизионно и стрийминг изживяване в едно
Източник: Vivacom

Vivacom представи новия EON - ТВ платформа, която поставя фокус върху по-лесното откриване на съдържание и по-персонализираното изживяване, на специално събитие в София. С изцяло нов облик EON обединява телевизия и стрийминг в една свързана среда, съобразена с интересите и навиците на всеки потребител.

Всички клиенти на Vivacom ще получат новите функции и подобрения в EON независимо от абонаментния си план. Платформата се използва на повече от 1,5 милиона устройства в България и предлага видеотека с над 30 000 заглавия.

„Когато преди пет години за първи път представихме EON на българския пазар, променихме начина, по който всички ние гледаме телевизия. Днес мога категорично да заявя, че това е най-добрата телевизионна и стрийминг платформа на Vivacom досега. В същото време не спираме да инвестираме в нея, да я развиваме и надграждаме, за да предлагаме отлично изживяване на нашите клиенти“, каза Августин Миланов, Главен директор Маркетинг във Vivacom.

 

Сред новите функционалности в EON са изцяло обновеният интерфейс, по-лесен достъп до менютата и организация на съдържанието. Благодарение на усъвършенствания AI, новият EON вече опознава зрителите много по-бързо и им помага много лесно да намират и избират съдържание. За първи път категориите обхващат цялата платформа и обединяват съдържание от телевизията, ТВ архива и Видеотеката, така любимото съдържание се открива с един клик, независимо къде се намира. Подобреното текстово и гласово търсене помага на потребителя вече да открива съдържание не само по заглавие, но и по актьор или друга свързана информация.

„Новият EON е много по-добре организиран, по-подреден и по-персонализиран. Всеки член на семейството може да има собствен профил, любимо съдържание и предложения, съобразени с неговите интереси. Благодарение на усъвършенствания изкуствен интелект платформата опознава по-бързо предпочитанията на зрителя и му помага да избира. Резултатът е по-малко време за търсене и повече съдържание, което си заслужава да бъде гледано. Сигурни сме, че новият EON ще хареса на нашите клиенти“, каза Любомир Малоселски, директор „Продукти и услуги“ във Vivacom.

Телевизионната платформа предлага и повече възможности за защита на най-малките потребители. Възрастовите ограничения са организирани в по-детайлни категории, обхващащи възрастите от 4 до 18 години. Детските профили, заключването и настройките с ПИН код позволяват защитата да бъде съобразена с възрастта на всяко дете.

За любителите на спорта новия EON предлага изцяло нов Sport Mode с по-ясно представяне на информацията и по-бърз достъп до ключовите моменти по време на спортно събитие..

Пълното EON изживяване е достъпно на всички EON  приемници, приложението за Smart TV, смартфон, таблет и web версия на eontv.bg. Vivacom анонсира и нов EON приемник, който е много по-компактен, по-бърз и поддържа WiFi 6 сатндарт. 

При използване на EON Smart TV приложението не е необходимо инсталиране на допълнително оборудване или посещение от техник, което позволява на клиентите да започнат да гледат веднага  след активирането. Платформата поддържа множество аудиопътеки и субтитри в съответствие с европейските изисквания за дигитална достъпност.

За старта на новия EON Vivacom представи и специалния пакет EON Full+, който обединява селекция от собствените канали Arena и Arena PlayUp, SkyShowtime и др, както и до 1 Gbps високоскоростен интернет в 10GIGA мрежата на Vivacom1

Зад изключителното потребителско EON изживяване стои именно мрежата, която го прави възможно. Затова Vivacom продължава да инвестира в развитието на своята 10-гигабитова оптична инфраструктура, благодарение на която все повече клиенти днес разчитат на 1 Gbps интернет, а с решения като FTTR, компанията осигурява  висококачествена свързаност във всяка точка на дома.

Повече информация на: vivacom.bg

 

За Vivacom:

Vivacom е част от United Group – водещата телекомуникационна и медийна компания в Югоизточна Европа, и разполага с първата търговска 5G мрежа в България, покриваща 94% от населението. Компанията притежава оптична мрежа, достигаща до 1,7 милиона домове и като първият телекомуникационен оператор в България, предлагащ 10 GIGA оптична мрежа, осигурява светкавични скорости до 10 Gbps. Vivacom е първият телекомуникационен оператор в България, който въведе неограничени мобилни планове и революционната ТВ платформа EON, променяйки начина, по който българските потребители се свързват, работят и се забавляват. Компанията следва амбициозна стратегия за устойчиво развитие, като активно подкрепя социално отговорни инициативи в областта на образованието, опазването на околната среда и технологичните иновации.

 

За United Group:

United Group развива портфолио от водещи телекомуникационни и медийни компании в Югоизточна Европа. Всяка компания в групата се ръководи от собствен главен изпълнителен директор и управленски екип с експертиза в съответната област, които познават отблизо местния пазар и носят отговорност за резултатите на бизнеса. Групата определя стратегическата посока, следи за нейното изпълнение и взема стратегически решения за разпределението на капитала между компаниите в портфолиото си. Групата определя стратегическата посока, следи за нейното изпълнение и взема разпределението капитала между компаниите в портфолиото си. United Group развива дейност в Гърция, България, Хърватия и Словения чрез брандовете Nova, Vivacom и Telemach, както и в Босна и Херцеговина и Черна гора, където бизнесът на Telemach е в процес на продажба. Медийният и технологичният бизнес на групата включва United Media, United Cloud, Mainstream и Shoppster. United Group е мажоритарна собственост на BC Partners.

 

1 Скорости до 10 Gbps в части от София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Варна. За техн. Възможност и повече инфо: vivacom.bg

Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Шефът на ДАНС за „Петрохан - Околчица“: Ако някой беше реагирал навреме, тези хора може би щяха да бъдат живи

Шефът на ДАНС за „Петрохан - Околчица“: Ако някой беше реагирал навреме, тези хора може би щяха да бъдат живи

Украински пилот: F-16 стават „безполезни инструменти“

Украински пилот: F-16 стават „безполезни инструменти“

Осъдиха полицаите от катастрофата в София, при която загина французин

Осъдиха полицаите от катастрофата в София, при която загина французин

Случаят „Петрохан“: Разказът на бившия собственик на хижата Бай Фидос за продажбата и новите обитатели

Случаят „Петрохан“: Разказът на бившия собственик на хижата Бай Фидос за продажбата и новите обитатели

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Бергамот вместо бензин: Mercedes пуска парфюм за жени

Бергамот вместо бензин: Mercedes пуска парфюм за жени

carmarket.bg
Криза идва, тя ли ще е краят на изкуствения интелект
Ексклузивно

Криза идва, тя ли ще е краят на изкуствения интелект

Преди 1 ден
Какво още пише в експертизата за „Петрохан-Околчица”
Ексклузивно

Какво още пише в експертизата за „Петрохан-Околчица”

Преди 2 дни
Наркодилъри облечени като пилоти и кокаин за 3,5 млн. евро в Истанбул
Ексклузивно

Наркодилъри облечени като пилоти и кокаин за 3,5 млн. евро в Истанбул

Преди 1 ден
Украйна започна контраофанзива в Донецка област
Ексклузивно

Украйна започна контраофанзива в Донецка област

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

БОК получи нова сграда

БОК получи нова сграда

България Преди 39 минути

БОК няма да използва старата сграда на ул. „Ангелъ Кънчев“, която е собственост на Областната управа

Канада приветства идеята да стане асоцииран член на ЕС

Канада приветства идеята да стане асоцииран член на ЕС

Свят Преди 43 минути

Карни спомена също цифровата търговия и изграждането на по-сигурни широколентови връзки между Европа и Азия

„Моят Магазин“ отвори обект номер 300 в град Полски Тръмбеш

„Моят Магазин“ отвори обект номер 300 в град Полски Тръмбеш

България Преди 2 часа

Програмата си поставя дългосрочната цел до 2028 година обектите да достигнат 800

Нарушения в над 70% от проверените заведения в София

Нарушения в над 70% от проверените заведения в София

Парите ни Преди 2 часа

Липсващи реквизити в касови бележки, нефискални бонове и разминавания в касите са сред най-честите проблеми

НАП ще проверява милионерските заплати: 40 души с над 9,6 млн. лв. доход за година

НАП ще проверява милионерските заплати: 40 души с над 9,6 млн. лв. доход за година

Парите ни Преди 3 часа

През декември 135 души са обявили над 800 000 лв. само от трудови доходи, а приходната агенция вижда риск част от огромните възнаграждения да прикриват дивиденти

България и Гърция правят общ винен маршрут

България и Гърция правят общ винен маршрут

Любопитно Преди 3 часа

Инициативата „Културният път на виното“ ще обхване Северна Гърция и Южна България

„Гинес” призна световния рекорд на Николай Калайджиев

„Гинес” призна световния рекорд на Николай Калайджиев

Любопитно Преди 4 часа

Рекордът е изисквал изключителна концентрация и прецизност, особено при кацанията в тясна 20-метрова зона

Двама участници се отправят към Блатото в “Игри на волята” тази вечер

Двама участници се отправят към Блатото в “Игри на волята” тази вечер

Любопитно Преди 4 часа

Напрегната капитанска битка ще спаси един от номинираните

Ирландия ще бойкотора "Евровизия" в България

Ирландия ще бойкотора "Евровизия" в България

Любопитно Преди 4 часа

От RTE уточниха още, че Ирландия не само няма да участва в конкурса през 2027 г., но и няма да го излъчва

,

Япония постави исторически рекорд: Над 100 000 души в страната са на възраст над 100 години

Любопитно Преди 4 часа

Броят на столетниците в страната на изгряващото слънце е толкова голям, че вече не може да се събере на най-големия ѝ стадион

Шведският премиер подаде оставка

Шведският премиер подаде оставка

Свят Преди 4 часа

Четирите партии в опозиционния блок, воден от социалдемократите на Магдалена Андершон, имат преднина от три места

Musicology Live в кадри: Изложба превръща градинката „Кристал“ в галерия под открито небе

Musicology Live в кадри: Изложба превръща градинката „Кристал“ в галерия под открито небе

Любопитно Преди 4 часа

За празника на столицата и рождения ден на Радио София, емблематичната поредица Musicology Live на Мартен Роберто излиза на открито в градинката „Кристал“. Кадри на Радослав Делийчев улавят магията на концертите на живо в БНР от 17 до 30 септември

Мания за милиони: Защо една карта Pokémon вече струва колкото луксозен имот

Мания за милиони: Защо една карта Pokémon вече струва колкото луксозен имот

Любопитно Преди 4 часа

Как детската игра с карти Pokémon се превърна в мултимилионен пазар? Разкриваме защо колекционери и инвеститори плащат над 1 милион долара за малки парчета хартия от 90-те години

До 140 млн. евро за компенсации за ток на бизнеса до юни 2027 г.

До 140 млн. евро за компенсации за ток на бизнеса до юни 2027 г.

Парите ни Преди 4 часа

Помощта може да покрие до 80% от разликата над базова цена от 122,71 евро за мегаватчас

Омбудсманът сезира министъра на енергетикатa за „Топлофикация София“

Омбудсманът сезира министъра на енергетикатa за „Топлофикация София“

България Преди 5 часа

Омбудсманът подчертава, че продължителни аварийни прекъсвания има в части от кварталите на София

Младеж спаси майка си от побой насред Стара Загора

Младеж спаси майка си от побой насред Стара Загора

България Преди 5 часа

Нападателят е задържан за срок до 24 часа

Всичко от днес

От мрежата

17 есенни опасности за кучетата, които не бива да подценявате

dogsandcats.bg

Как да социализирам малко коте

dogsandcats.bg
1

Над 23 хиляди евро дарения в борбата с горските пожари

sinoptik.bg
1

Още 5 картала с GPS предаватели

sinoptik.bg

Лондонската седмица на модата се преражда: Какво да очакваме отвъд подиума?

Edna.bg

Новият EON от Vivacom – още по-добро телевизионно и стрийминг изживяване в едно

Edna.bg

Цената на дизела достигна абсолютния рекорд от 1,94 евро: Задава ли се нова вълна от поскъпване

Nova.bg

Шефът на ДАНС: Данните за „Петрохан“ са били в прокуратурата още през 2025 г.

Nova.bg