Осъдиха полицаите от катастрофата в София, при която загина французин

Д вамата полицаи, Георги Малински и Любка Гечева, които са ескортирали шофьора Димитър Любенов преди тежката катастрофа на Околовръстния път в София, получиха условни присъди от Софийския апелативен съд. С решението си магистратите отмениха оправдателната присъда на Софийския градски съд, предава NOVA.

Катастрофата стана на 25 септември 2022 г. Любенов е шофирал със 195 км/ч, когато се е ударил в автомобила пред него. При инцидента загина френски гражданин, съпругата му получи средна телесна повреда, а шофьорът на автомобила също пострада.

След катастрофата, 18 години затвор за Димитър Любенов

Според прокуратурата Малински и Гечева са получили 200 лева подкуп, като вместо да спрат мощния джип на Любенов и да докладват за нарушението, и са го ескортирали. Държавното обвинение твърди още, че двамата са станали свидетели на последвалата катастрофа, но не са подали своевременно сигнал за нея. След инцидента те бяха уволнени от МВР.

Апелативният съд призна полицаите за виновни за неизпълнение на служебните им задължения с цел облага за Любенов, както и за опит да прикрият собствените си нарушения.

Оправдаха полицаите, ескортирали Димитър Любенов след фаталната катастрофа

Малински получи 2 години затвор с 4-годишен изпитателен срок, а Гечева - година и половина лишаване от свобода с 3 години и 6 месеца изпитателен срок. Двамата трябва да заплатят и разноските по делото. Решението може да бъде обжалвано и протестирано пред Върховния касационен съд.

В края на декември 2025 г. Софийският градски съд осъди Димитър Любенов на 18 години затвор.