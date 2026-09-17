Украински пилот: F-16 стават „безполезни инструменти“

И зтребителите F-16 на Украйна стават безполезни за изпълнението на основната си задача заради критичния недостиг на американски ракети. Това сподели командир на украинско подразделение от пилоти на F-16 с позивна „Фантом“ в интервю за NEWSMAX.

По думите му Украйна има нужда от допълнителни ракети AIM-120, както и от боеприпаси за системите „Пейтриът“. Той подчертава, че самолет без въоръжение е „безполезен инструмент“, предаде „Фокус“.

Украйна има огромен проблем с американските F-16

Недостигът е принудил украинските пилоти да пестят ракетите си, а при някои бойни полети да използват бордовите оръдия на F-16 за унищожаване на руски въздушни цели.

Зеленски бие тревога: Украйна остава без ракети за ПВО

За проблема с недостига на ракети за противовъздушната отбрана говори и украинският президент Володимир Зеленски. През юли той заяви пред „Скай нюз“, че противовъздушната отбрана остава приоритет заради засиленото използване на балистични ракети от Русия.