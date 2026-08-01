Лавина погуби един от най-великите алпинисти и още деветима

И звестният алпинист Нирмал Пурджа и останалите участници в ръководена от него международна експедиция са загинали в лавина в Пакистан, потвърди компанията му „Елит Експедишънс“. Спасителите откриха телата на четирима души от десетчленната група по време на операция във високопланински район.

Лавината е паднала на 30 юли на връх Броуд Пик в Северен Пакистан. След инцидента връзката с експедицията, ръководена от 43-годишния британски алпинист от Непал, била прекъсната.

Легендарният алпинист Нирмал Пурджа изчезна под лавина на Броуд пик

„С дълбока скръб и огромна болка потвърждаваме, че Нирмал Пурджа трагично загуби живота си вследствие на лавината на Броуд Пик“, съобщиха от „Елит Експедишънс“.

„Получихме потвърждение и че останалите членове на експедицията за съжаление не са оцелели“, добавиха от компанията.

Сред откритите до момента тела са тези на американка, гражданка на Оман и непалец, съобщиха регионалните власти. Останките са били транспортирани с хеликоптер до болница за официална идентификация.

🚨 Broad Peak Avalanche Disaster 🚨



Four bodies have reportedly been found after a massive avalanche swept through an international climbing team high on Broad Peak in northern Pakistan.



Six climbers remain unaccounted for, including world-renowned mountaineer Nirmal “Nims Dai”… pic.twitter.com/lVwLNPhDfe — Royal Adventure Club (@RoyalAdvClub) July 31, 2026

Експедицията изгубила връзка с базовия лагер, след като лавината връхлетяла алпинистите при опита им да изкачат Броуд Пик, съобщи заместник-председателят на Алпийския клуб на Пакистан Каррар Хайдри.

Непалският премиер Балендра Шах поднесе съболезнования за трагичната смърт на Пурджа и останалите алпинисти.

„Земният път на всички загинали алпинисти беше прекъснат, но историята на тяхната смелост, отдаденост и принос винаги ще остане вдъхновение“, написа Шах в социалните мрежи.

Полицията в планинския регион Гилгит-Балтистан съобщи, че високопланински носачи и спасителни екипи са продължили операцията за втори ден. По-рано издирването беше временно преустановено заради тежките метеорологични условия.

В операцията участваха спасители и военни хеликоптери, а екипи останаха през нощта в базовия лагер.

„Спасителната операция се провежда от пакистанската армия в изключително труден терен и при тежки високопланински условия, в координация с местни алпинисти и спасители“, заявиха регионалните власти.

Лавината връхлетяла групата, докато тя се изкачвала към 8047-метровия Броуд Пик. По данни на местните власти алпинистите се намирали на около 6600 метра надморска височина.

В експедицията участвали десет души: Пурджа, още петима непалци, пакистанец, гражданка на Оман, американка и китайски алпинист.

„Данните от проследяващите им устройства показват, че са били изхвърлени на стотици метри надолу по планинския склон“, заяви Найла Киани от Алпийския клуб на Пакистан.

Седем алпинисти загинаха в Непал

Нирмал Пурджа придоби световна известност през 2019 г., когато изкачи всичките 14 върха с височина над 8000 метра за шест месеца и шест дни. Постижението му беше представено и в документалния филм „14 върха“.