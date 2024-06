Откриха самолета на вицепрезидента на Малави, няма оцелели

О станките на самолет, превозващ вицепрезидента на Малави, са намерени без оцелели, каза президентът Лазарус Чакуера.

Саулос Чилима и още девет души са били в самолета, когато той изчезнал от радарите. Военният самолет е летял при лошо време.

На брифинг във вторник президентът Чаквера каза, че командирът на отбранителните сили на Малави го е информирал, че операцията по търсене и спасяване е приключила и самолетът е открит.

Чаквера каза, че е „дълбоко натъжен и съжалява“ да информира малавийците за ужасната трагедия. Той каза, че спасителният екип е намерил самолета напълно унищожен.

Вицепрезидентът и президентът идват от различни партии, но двамата се обединиха, за да създадат съюз по време на изборите през 2020 г.

