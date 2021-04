Откриха отломки от изчезналата индонезийска подводница, екипажът вероятно е загинал

И ндонезийският флот е открил отломки от изчезнала подводница с екипаж от 53 души, което сочи, че тя е потънала, предадоха "Асошиейтед прес" и "Ройтерс".

