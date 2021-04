Индонезия издирва подводница с 53-ма души на борда

И ндонезийските военноморски сили съобщиха днес, че са започнали операция по издирването на подводница с 53-членен екипаж, с която са изгубили връзка след военни учения край бреговете на Бали, предаде Франс прес.

Представител на флота потвърди, че подводницата, Кей Ар Ай Нангала-402 (KRI Nanggala 402), германско производство, не е установила контакт с базата си след ученията.

