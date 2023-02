Откриха Берлинале с обръщение на Зеленски

К инофестивалът в Берлин - Берлинале, бе открит тази вечер тържествено с дефиле на кинозвездите по червения килим и с включване от украинския президент Володимир Зеленски, предадоха световните агенции.

"Културата и киното не могат да останат извън политиката, когато става дума за една политика на агресия, на масови престъпления, на убийства и на терор, за една политика на тотална война, каквато е тази на Русия", заяви Зеленски и подчерта, че киното може да вдъхнови и повлияе на хората, които могат да променят света.

#Berlinale | Ukrainian President #VolodymyrZelensky on Thursday asked artists and filmmakers to unequivocally declare their support for #Ukraine during a live video address at the opening of the 73rd #BerlinInternationalFilmFestival.https://t.co/7pxVAaCp8o