Зеленски ще направи обръщение на откриването на Берлинале

У краинският президент Володимир Зеленски ще отправи видеобръщение на 73-ия международен кинофестивал в Берлин на церемонията за откриването му тази вечер, съобщи Асошиейтед прес.

Фокусът на Берлинале ще бъде върху Украйна и Иран

Организаторите на кинофестивала казаха, че тази година ще отдадат специална почит на Украйна и на протестиращите в Иран.

⚡️🎞 President Zelensky will speak at the Berlinale - the opening of the 73rd Berlin International Film Festival. pic.twitter.com/P8yjNT0xql