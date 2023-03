Отказаха предсрочно освобождаване на убиеца на сенатор Кенеди

С ъдебен състав в Калифорния отказа предсрочно освобождаване на мъж, осъден за убийството на сенатор и кандидат за президент на САЩ през 1968 г.

Сирхан Сирхан простреля смъртоносно Робърт Ф. Кенеди, който представляваше щата Ню Йорк в Сената, в хотел "Амбасадор" в Лос Анджелис на 5 юни 1968 г.

Today, Robert Kennedy killer Sirhan Sirhan was denied parole at his 17th parole hearing. In 1968, he said that he killed Senator Kennedy because of Kennedy's support for Israel. 55 years later he has still not recanted his hatred for Israel. https://t.co/GBcVetcvi1